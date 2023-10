Da können andere Smartphone-Hersteller nur neidvoll erblassen: Die iPhone 14 und die iPhone 15 von Apple nehmen nämlich in der Tabelle von Stiftung Warentest die ersten sechs Plätze ein. Darunter sind keineswegs nur die Pro-Modelle. Doch der Reihe nach: An erster Stelle steht das iPhone 15 Pro Max mit 256 GB. Dieses erhält sogar erstmals in der Geschichte der Warentester aus Berlin ein "Sehr gut" unter den Smartphones.

Das herausragende Merkmal, das es von (fast) allen anderen Smartphones unterscheidet, ist die doppelte Auszeichnung für die Kamera (mit zweimal "+"). Dafür erhält es die Gesamtnote 1,5. In dieser Hinsicht kann nur noch das iPhone 15 Pro (128 GB) mithalten - dieses ist das zweite Gerät, das diese besondere Auszeichnung verdient und somit ebenfalls die beste Kamera unter den Smartphones zugesprochen erhält. Es steht mit einer Gesamtnote von 1,6 auf Platz 6.

Davor finden sich noch mit derselben Gesamtnote (die Unterschiede liegen hier in Details der Bewertung) das iPhone 14 Pro, das iPhone 14 Pro Max, das iPhone 15 sowie das iPhone 15 Plus (also diese beiden stehen in der Bestenliste sogar jeweils ohne das "Pro").

Die besten Smartphones kosten fast alle über 1.000 Euro

Danach folgen ebenfalls mit einer Gesamtbewertung von 1,6 "gut" das Samsung Galaxy S 23 Ultra und das Samsung Galaxy S 23+ mit jeweils 256 GB Speicherplatz. Auffällig: Alle bisher genannten Smartphones kosten per Liste über 1.000 Euro, außer dem iPhone 15 mit 128 GB, das man für knapp darunter zum noch dreistelligen Betrag erhält.

Weiter geht es ab Platz 7 mit Bewertungen von 1,7 (ebenfalls noch" gut"): Hier findet man iPhone 14 und iPhone 14 Plus mit je 128 GB Flashspeicher. Die Gesamttabelle mit über 400 Bewertungen für Smartphones findet sich bei Stiftung Warentest hier, die Freischaltung, wenn man kein Abo hat, kostet allerdings 4,90 Euro.

Die beste Technik verbaut Apple in seinen "Pro"-Handys

Getestet hatte die Stiftung Warentest die neuen iPhones 15 Pro (Max) im aktuellen Heft 11/2023. Dazu findet sich das Urteil: "Die beste Technik verbaut Apple in seinen Handys mit Pro im Namen. Das zeigt sich auch in unseren Tests, etwa in den Kategorien Kamera und Stabilität. Das iPhone 15 Pro Max ist nicht nur das beste Gerät im neuen Apple-Quartett, es lässt auch alle bisher in unserem Smartphones-Test geprüften Handys hinter sich - und erzielt als erstes Modell das Test-Qualitätsurteil "Sehr gut" (1,5)."

Beim iPhone 15 Pro habe es noch nicht ganz für das "Sehr gut" gereicht. Da können wir als Besitzer eines solchen Gerätes nur sagen: Wir sind persönlich damit rundum zufrieden und froh, dass es doch ein wenig kompakter ist als die Max-Variante. So passt dieses iPhone bei uns noch gut in die hintere Jeanstasche - durchaus ein Qualitätsmerkmal für uns … (Macwelt)