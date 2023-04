Sie haben jetzt die Möglichkeit, ein Unternehmen für die Auszeichnung durch die Computerworld als einem der "Best Places to Work in IT 2024" zu nominieren. Mit diesem Vorgehen startet die Computerworld ihre jährliche Suche nach den Unternehmen, die einzigartige Benefits, eine besonders große Flexibilität, vielfältige und integrative Arbeitsplätze, gezielte Weiterbildungsmöglichkeiten und vieles mehr bieten, um ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als attraktive Arbeitgeber zu überzeugen und zu binden.

Gesucht werden also die besten IT-Arbeitgeber. Wenn Sie sich an Ihrem Arbeitsplatz wohlfühlen und glauben, für einen der besten IT-Arbeitgeber tätig zu sein, lassen Sie es uns wissen! Sie können Ihren Arbeitgeber für den Wettbewerb Best Places to Work in IT nominieren (hier geht's zum Formular!).

Die zu beantwortenden Fragen drehen sich um Aspekte wie:

Kündigungsraten und "Engagement" der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,

Diversity & Inclusion,

gleiche Behandlung und gleiche Bezahlung,

Benefits,

Work-Life-Balance

Karriereentwicklung und

Aus- und Weiterbildung.

Teilnahmevoraussetzungen: Die Unternehmen müssen mindestens 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weltweit beschäftigen, davon fünf oder mehr in der IT. Generell sollten die teilnehmenden Unternehmen eigenständige Muttergesellschaften sein. Aber auch Tochterfirmen werden dann akzeptiert, wenn diese zu einer Holding gehören und/oder eigenständige Geschäftsfunktionen und eine eigene IT-Organisation haben. Außerdem gibt es eine FAQ, in der sie alle wichtigen Aspekte beantwortet finden.

Und warum mitmachen?

Wir möchten Ihnen mit unserem internationalen Wettbewerb die Chance geben, ihren Mitarbeitenden, Kunden, Partnern, aber auch den vielen Talenten im Markt, die derzeit nach einem besseren Arbeitgeber suchen, zu zeigen, wie sie die Probleme gelöst haben. Wenn Sie wissen wollen, ob Ihr Unternehmen seine Hausaufgaben gemacht hat, nehmen Sie teil und stellen Sie sich dem Wettbewerb!

Wenn Sie mehr über das Programm "Best Places" und die Kriterien wissen möchten, bevor Sie Ihre Nominierung vornehmen, klicken Sie bitte hier.

Wenn Sie Fragen zum Programm "Best Places" oder Probleme mit diesem Formular haben, senden Sie uns bitte eine E-Mail an bestplaces@computerworld.com. (hv/hk)