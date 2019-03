Was wünschen sich die Kunden vom Kundenservice und wie kann die IT die Customer Experience unterstützen - das thematisiert ein Webinar der Computerwoche am 19. März um 11 Uhr.

Im Umgang mit dem Contact Center entscheidet sich, wie ein Verbraucher ein Unternehmen und seine Marken erlebt. IT-Chefs müssen daher wissen, worauf Kunden Wert legen. Wie die IT digitale Support-Kanäle und Künstliche Intelligenz (KI) einsetzen kann, erklärt Heiko Kuhn, Team-Lead Mid-Market Sales Deutschland bei Genesys Telecommunications Laboratories.

Kuhn zeigt auf, wie die Kundenbindung durch Optimierung der Service-Qualität steigt und welche Lösungen sich effizient nutzen lassen. Ein weiteres Thema ist der Einsatz Cloud-basierter Contact-Center. Fachjournalistin Simone Ciganek moderiert das Webinar.

Hier für das Webinar anmelden