Das iPhone 14 Pro (im Test) macht hervorragende Foto- und Videoaufnahmen - aber das Beste holen Sie nur dann aus der Kamera heraus, wenn Sie sich in die iPhone-Einstellungen begeben und ein paar Änderungen vornehmen. Das gleich gilt auch für ältere iPhone-Modelle. Je nach Generation kann es jedoch sein, dass Sie mehr oder weniger Einstellungsmöglichkeiten vorfinden.

Serienbilder aufnehmen

Sie wollen mehrere Bilder so schnell wie möglich hintereinander aufnehmen? Natürlich verfügt auch das iPhone über ein Serienbilder-Feature, allerdings müssen Sie dieses erst einmal aktivieren:

Gehen Sie in die iPhone-Einstellungen und wählen Sie Kamera aus. Aktivieren Sie den Haken bei "Lauter" für Serie verwenden.

Wenn Sie nun die Kamera-App geöffnet haben und die "Lauter-Taste" gedrückt halten, können Sie Serienbilder aufnehmen. Ist das Feature deaktiviert, können Sie zwar über die "Lauter-Taste" Fotos aufnehmen, halt Sie die Taste aber gedrückt, wechselt das iPhone automatisch in den Video-Modus.

Alternativ können Sie auch den Auslöser auf dem Display nach links schieben, um Serienbilder aufzunehmen. Je nach Ausrichtung ändert sich hier natürlich die Richtung, die Ecke ist aber immer dieselbe: da, wo sich das SIM-Tray befindet.

Die Serienbilder werden in der Foto-Anzeige durch einen entsprechenden Hinweis markiert. Tippen Sie auf auswählen, um ein bestimmtes Foto aus einer Serienaufnahme auszuwählen.

Raster und Wasserwaage aktivieren

Aktivieren Sie in den Kamera-Einstellungen im Menü-Punkt "Komposition" das Raster-Feature, um auf dem Bildschirm ein Kachel-Raster angezeigt zu bekommen. Dieses hilft Ihnen dabei, schiefe Bildkompositionen zu erkennen.

Ein weiterer netter Nebeneffekt: Durch das Aktivieren des Raster-Features wird gleichzeitig eine Wasserwaage angezeigt, die automatisch eingeblendet wird, wenn Sie das iPhone in Richtung Boden oder Himmel neigen. Zu sehen: Zwei kleine Kreuze, die sich deckungsgleich überlappen müssen, damit das Foto gerade ausgerichtet ist.

Frontkamera spiegeln

Aktivieren Sie in den Kamera-Einstellungen das Feature "Frontkamera spiegeln", müssen Sie genau hinschauen: Das Vorschaubild auf dem Bildschirm bleibt immer gleich, also ungespiegelt. In den Aufnahmen finden sich aber die gespiegelten Bilder.

Außerhalb des Rahmens anzeigen

In den Kamera-Einstellungen findet sich ein Feature namens "Außerhalb des Rahmens anzeigen". Wenn Sie dieses aktivieren, werden in den schwarzen Rahmen am oberen und unteren (im Hochformat) respektive am linken und rechten Bildschirmrand (im Querformat) noch mehr Bildinhalte angezeigt.

Aber Achtung: Das iPhone regelt automatisch, wann besagte Bildinhalte angezeigt werden sollen. Ist das Motiv in den Rahmen zu dunkel, bleiben diese schwarz. Erst bei helleren Motiven schimmert das Motiv an den Stellen durch den Rahmen.

Einstellungen beibehalten: Mit Vorsicht zu genießen!

Haben Sie in der Kamera-App oder in den Einstellungen alles so eingerichtet, wie Sie es benötigen? Prima! Standardmäßig werden all diese Einstellungen jedoch nach einer gewissen Zeit zurückgesetzt. Dies kann ziemlich nervig sein, immerhin umfassen die Kamera-Einstellungen in den neueren iPhone-Modellen sehr viele Unterpunkte. Da möchte man nicht jedes Mal aufs Neue ProRAW oder ProRes aktivieren müssen.

Gehen Sie in die Einstellungen und wählen Sie Kamera aus.

(De-)Aktvieren Sie die Einstellungen nach Ihren Wünschen.

Gehen Sie in den Menü-Punkt "Einstellungen beibhalten".

Aktivieren Sie hier alle gewünschten Features, die beibehalten werden sollen.

Bei diesem Feature sollten Sie berücksichtigen, dass manche Features sich sehr auf den Speicher auswirken können. Video in ProRes oder Fotos in ProRAW benötigen viel Speicherplatz. (Macwelt)