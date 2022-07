Um seine Collaboration-Plattform Teams kontinuierlich zu verbessern, rollte Microsoft auch im Juni eine Reihe neuer Features aus. Im Fokus standen diesmal Verbesserungen für die Nutzung von Teams auf mobilen Endgeräten oder im Browser. Hier ein Überblick.

Multitasking auf dem iPad

Wie bereits früher angekündigt, hat Microsoft nun das Multitasking in Teams-Meetings auf dem iPad verbessert. In der App gibt es jetzt ein ausklappbares rechtes Panel während der Besprechungen, in dem die Teilnehmer mit Kollegen chatten können, während sie sich eine Präsentation ansehen und anhören.

Chat-Blasen für iOS und Android

Für iOS und Android hat sich Microsoft eine andere Lösung ausgedacht, nämlich Chat-Bubbles. Ist diese Funktion aktiviert, erscheinen die beiden neuesten Chat-Nachrichten direkt auf dem Display. So müssen sie nicht mehr manuell das Chat-Fenster innerhalb eines Meetings öffnen, um zu sehen, was die Teilnehmer tippen.

Nachrichten-Schublade für Android

Um das Durcheinander auf dem Smartphone-Bildschirm während einer Teams-Besprechung zu reduzieren, hat Microsoft nun für Android am oberen Rand eine Benachrichtigungsschublade hinzugefügt. Nutzer können sich so alle Benachrichtigungen in der Vorschau anzeigen lassen, sie ausblenden und mit nur einem Tippen auf die Schaltfläche "Alle löschen" entfernen.

Verbesserungen für Microsoft Teams on Web

Hintergrund-Effekte im Browser

Auch für Anwender, die Microsoft Teams über den Browser nutzen, wird die Funktionspalette allmählich erweitert. Sie können seit kurzem neben Chrome und Edge auch Firefox für Microsoft Teams on Web verwenden. Als neuestes Feature sind sie nun auch in der Lage - ähnlich wie in der Teams-Anwendung für PC und Mac - ihren Hintergrund unscharf zu machen oder einen von Microsoft bereitgestellten Hintergrund für ihre Videokonferenz oder ihren Anruf auszuwählen.

Live-Untertitel und -Transkription

Eine weitere wichtige Neuerung für Microsoft Teams on Web ist die Möglichkeit, sich die Untertitel von einem CART-Dienstleister (Communication Access Real-time Translation) anstatt auf einem zweiten Monitor direkt im Teams-Bildschirm anzeigen zu lassen. Organisatoren und Teilnehmer eines Meetings können die Funktion Microsoft zufolge in den Einstellungen aktivieren.

Teams selbst stellt jetzt auch in der Web-Version Live-Untertitel mit Sprecher-Zuordnung in 27 teils neuen Sprachen bereit. Dazu zählt neben (brasilianischem) Portugiesisch, Japanisch und Hindi auch Deutsch. In allen verfügbaren Sprachen ist bei Teams Meetings on Web nun außerdem eine Live-Transkription verfügbar. Auf diese Weise soll zum einen die Inklusion von Teilnehmern mit Hörbehinderungen oder unterschiedlichen Sprachkenntnissen gefördert werden. Außerdem können Teilnehmer, die zu spät zur Besprechung gekommen sind oder die Besprechung verpasst haben, das Besprochene anhand der Abschrift leicht nachlesen.

Integration in Dynamics 365

Um die Kommunikation und Zusammenarbeit des Sales-Teams zu verbessern und den Workflow zu vereinfachen, hat Microsoft jetzt die Möglichkeit geschaffen, den Teams-Chat in Dynamics 365 einzubetten. Auf diese Weise ist es etwa möglich, bestehende oder neue Chats mit Dynamics-365-Datensätzen wie Verkaufschancen und Servicefällen zu verknüpfen.

Microsoft verbesserte außerdem die Genehmigungsfunktionen für elektronische Unterschriften auf Mobilgeräten - diese sind nun vollständig in Teams Approvals eingebettet. Benutzer können außerdem Adobe Acrobat PDF-Dateien in Teams anzeigen und bearbeiten.