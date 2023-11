Bei The Decoder finden sich Screenshots und Videos von einem OpenAI-Tool, mit dem Kunden ihre eigenen Chatbots bauen können. Die meisten der dafür benötigten Funktionen stellt das Unternehmen ohnehin mit ChatGPT und dem zugrundeliegenden Sprachmodell GPT-4 bereit, beispielsweise Web-Browsing oder Datenanalyse. Wie es in dem Beitrag weiter heißt, plant der Anbieter wohl auch einen Marktplatz, auf dem Nutzer ihre Chatbots anbieten und die von Dritten erstellten Bots beziehen können.

Ein KI-Spezialist namens Choi hat vor ein paar Tagen eine Zusammenfassung der angeblich geplanten OpenAI-Entwicklungen veröffentlicht. Wenig später teilte Tibor Blaho, ein Entwickler von SEO-Tools, ein Video der Benutzeroberfläche des GPT-Builders. Damit sollen User neue Chatbots kreieren können, indem sie Prompts eingeben wie: "Erstelle ein Creative, das dabei hilft, Visuals für neue Produkte zu erstellen."

