Elon Musk schickt eines der bekanntesten Logos des Internets und der sozialen Netzwerke in Rente: den blauen Twitter-Vogel. Ebenso kommt das Aus für "Twitter" selbst, also für den Namen des Kurznachrichtendienstes. Der neue Name heißt "X" und dessen Logo ist dementsprechend ebenfalls ein "X". Die Webseite X.com leitet seit Sonntag auf Twitter.com weiter. Am Samstag führte X.com noch ins Leere.

Interim X logo goes live later today. — Elon Musk (@elonmusk) July 23, 2023

Elon Musk kündigte die Änderung selbst auf Twitter/X per Tweet an:

Auch Linda Yaccarino, die von Musk eingesetzte CEO von Twitter, twitterte das neue Logo:

Im Browser zeigt Twitter bereits das neue X als Logo anstelle des blauen Vogels. In unserer Smartphone-App dagegen gibt es immer noch den blauen Vogel, von X ist dort nichts zu sehen.

Twitter in Turbulenzen

Damit setzt Musk seinen Umbau von Twitter fort. Der bekannte und beliebte Kurznachrichtendienst musste seit der Übernahme durch Musk einiges über sich ergehen lassen: Viele Mitarbeiter entließ Musk oder diese kündigten von selbst und der neue Inhaber ändert auch immer wieder die Vorgaben für die Benutzung. So kann man etwa Twitter-Inhalte nur noch sehen, wenn man bei Twitter angemeldet ist und die Zahl der täglich lesbaren Tweets hat Musk ebenfalls beschränkt. Der bekannte blaue Haken hat nun eine andere Funktion und kann gekauft werden.

Viele Werbekunden sind der Eskapaden von Musk offensichtlich überdrüssig und ziehen sich zurück. Ebenso häuften sich in der Vergangenheit die technischen Probleme bei Twitter. Doch Twitter selbst bleibt beliebt. Das liegt auch daran, dass Konkurrenten wie Mastodon nicht in die Gänge kommen. Ob der neue Dienst Threads Twitter dauerhaft Konkurrenz machen kann, muss man abwarten. In Deutschland gibt es Threads noch nicht.

Falls Sie genug von Musk und Twitter haben, dann lesen Sie bei Twitter-Account löschen: So werden Sie Ihr Twitter-Konto sicher los weiter.

Das Unternehmen Twitter Inc., das einst hinter dem Kurznachrichtendienst Twitter stand, gibt es schon seit April 2023 nicht mehr: Elon Musk hat Twitter Inc. aufgelöst - so geht es weiter. Das Unternehmen heißt … X Corp. (PC-Welt)