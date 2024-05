Asus hat das Zenbook Duo OLED (2024) an den richtigen Stellen verbessert: fast doppelt so viel Bildschirmfläche in OLED-Qualität, stärkerer Akku, bessere Tastatur und flexiblere Nutzungsmöglichkeiten. Ein paar Haare in der Suppe haben wir dann aber doch noch im Test gefunden.