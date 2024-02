Fazit Die Apple Watch Series 9 hält alles, was Apple im Vorfeld versprochen hat und sogar noch einiges mehr. Wenn Sie die neue Apple Watch normal nutzen, können Sie mit Laufzeiten von 24 und mehr Stunden rechnen, ohne die Uhr in den Stromsparmodus zu versetzen. Wir würden anders als in den vergangenen Jahren gleich zur neuesten Generation raten, wenn Sie neu im Watch-Universum von Apple sind.