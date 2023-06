Auf der WWDC 2023 von Apple habe ich die Zukunft gesehen - oder zumindest Apples Vision von der Zukunft der Computertechnologie. Am Tag nach der großen Präsentation der neuen Produkte durfte ich die Apple Vision Pro ausprobieren. Apples neues Mixed-Reality-Headset wird Anfang 2024 für 3.499 US-Dollar auf den Markt kommen.

Das Vision Pro ist das beeindruckendste Produkt der ersten Generation, das ich von Apple gesehen habe - beeindruckender als der iMac von 1998 oder das iPhone von 2007. Mir ist bewusst, dass auch andere Unternehmen VR-Headsets auf den Markt bringen, aber Apple macht genau das, was wir erwarten: Apple nutzt sein Wissen darüber, was ein zufriedenstellendes Benutzererlebnis ausmacht, und schafft ein neues Produkt in einem bestehenden Markt, das die Messlatte für Exzellenz höher legt.

Und ja, die Vision Pro ist teuer, und ja, dieser Markt hat noch nicht bewiesen, dass er mehr als ein Nischenmarkt ist. Aber vielleicht wird Apple genau das ändern?

Ich durfte die Vision Pro eine Stunde lang ausprobieren. Leider durfte ich keine Fotos oder Videos machen; die hier veröffentlichten Fotos wurden von Apple zur Verfügung gestellt.

Bei dem von mir verwendeten Gerät handelt es sich um eine frühe Betaversion, es ist also möglich, ja sogar wahrscheinlich, dass sich die Hardware oder Software bis zum nächsten Jahr noch ändern wird.

Ein emotionales Highlight: Die Vision-Pro-Displays

Meine Vorführung des Apple Vision Pro hat vieles abgedeckt, aber die Demonstrationen von räumlichen Fotos und Videos sowie die immersiven Erlebnisse haben mich vor Ehrfurcht erstarren lassen, was mit diesem Headset möglich ist.

Die von Apple präsentierten räumlichen Medien versetzten mich mitten in die aufgezeichneten Erinnerungen und weckten in mir Erinnerungen und Emotionen an ähnliche Momente. Wie würde es sich anfühlen, meine eigenen räumlichen Medienmomente zu sehen? Unglaublich, stelle ich mir vor.

Bei meiner Demonstration des Apple Vision Pro habe ich dieses Foto in einer vollständig immersiven 3D-Ansicht gesehen. Es war, als wäre ich auf der Party gewesen.

Das immersive Video hat mir eine Gänsehaut verursacht. Mein Körper reagierte auf die Situationen und mein Geist auf die Bilder und Geräusche. In einer Demo konnte ich einen verrückten Dinosaurier streicheln. Kein Tier, das wie ein 3D-Modell vor einem illustrierten Hintergrund aussah, sondern ein realistisch aussehender Dinosaurier, der an meiner Hand schnupperte und sich von mir streicheln ließ. Mir lief ein Schauer über den Rücken.

Dieses Gefühl des Eintauchens in die Welt der VR-Headsets ist nicht neu - es ist der Kern des Produkts im Allgemeinen. Was das Apple Vision Pro jedoch auszeichnet, sind die beiden Bildschirme, die vor jedem Auge angebracht sind. Die Auflösung und die Farben, die sie anzeigen, sind fantastisch und lassen die Objekte sehr realistisch aussehen.

Sie sind allerdings nicht perfekt, ab und zu bemerkte ich Pixelbildung oder die Wiedergabe stotterte. Allerdings nicht bei den Demovideos, sondern bei den Personen, die in Echtzeit mit mir im Raum waren. Die Demovideos von Apple während der Keynote und auf der Website vermitteln den Eindruck, dass man das Headset nicht sieht, wenn man es trägt. Das stimmt zwar nicht, beeinträchtigt aber das Gefühl der Immersion nicht.

Benutzerfreundlichkeit und Portabilität

Als ich den Startbildschirm zum ersten Mal sah, wollte ich instinktiv mit dem Finger auf ein Symbol tippen, wie man es von einem iPhone oder iPad kennt. Aber stattdessen schaut man auf das, was man nutzen möchte, und führt dann eine Aktion mit Gesten aus. Natürlich ist das etwas gewöhnungsbedürftig. Aber nach etwa 20 Minuten fühlt es sich ganz natürlich an.

Meine Vorführung des Apple Vision Pro hat vieles abgedeckt, aber die Demonstrationen von räumlichen Fotos und Videos sowie die immersiven Erlebnisse haben mich beeindruckt, was mit dem Headset möglich ist.

Es ist hilfreich, dass man nicht wie ein Dirigent die Arme ausstrecken und gestikulieren muss. Ich konnte meine Arme bequem an der Seite halten, während ich auf einem Sofa saß und durch die Benutzeroberfläche navigierte. Auch das Eyetracking war sehr präzise.

Meine Erfahrungen mit dem Betriebssystem waren etwas begrenzt; ich hatte keine Gelegenheit, die Bildschirmtastatur zu benutzen, und ich habe auch keine Bluetooth-Eingabegeräte verwendet. Außerdem habe ich das Apple Vision Pro nicht als Mac-Display verwendet, was ein wichtiger Bestandteil der Keynote-Demo war.

In meiner Demo hatte das Headset einen Klettverschluss, der über den Kopf verlief - dieser Riemen ist auf den Produktfotos und -videos von Apple nicht zu sehen. Ich denke, dass Apple nach der Vermessung meines Kopfes festgestellt hat, dass ich von diesem oberen Riemen profitieren würde, damit das Vision Pro richtig sitzt.

Das Headset ist so konstruiert, dass kein Licht aus dem Raum in die Brille eindringen kann. Oben schloss die Dichtung gut ab, aber unten gab es einen sichtbaren Spalt zwischen Nase und Helm. Das "Light Seal", also die Dichtung, die das Licht aus dem Helm heraushält, wird es wahrscheinlich in verschiedenen Formen und Größen geben. Schließlich haben alle Gesichter unterschiedliche Formen und Größen. Wäre ich in einem Apple Store gewesen, hätte ich die Passform von Apple anpassen lassen können.

Das Apple Vision Pro Headset ist anders als alles, was Apple bisher hergestellt hat.

Erster Eindruck vom Apple Vision Pro

Nach etwa einer Stunde war meine Demonstration zu Ende und ich nahm das Headset ab. Ich hatte keine Ermüdungserscheinungen im Nacken und spürte nicht, wie sich das Headset und die Bügel an meinen Kopf schmiegten. Ich hatte vielmehr das Gefühl, ich hätte den Test noch länger machen können - und ich hätte es auch gerne getan, wenn Apple mich gelassen hätte.

Ich gehöre zu den Glücklichen, die hier etwas wirklich Innovatives gesehen haben, das die Art und Weise, wie wir Computer in Zukunft nutzen, wirklich beeinflussen kann. Wenn Apple seine Karten richtig ausspielt und der Markt Apples Vision annimmt. Und ich glaube, dass Apple die Chance dazu hat.

Dieser Artikel erschien ursprünglich in unserer Schwesterpublikation Macworld

(Macwelt)