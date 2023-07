Nach der Veröffentlichung von iOS 16.5.1, iPadOS 16.5.1 und macOS 13.4.1 im Juni hat Apple im Rahmen seines Rapid-Security-Response-Systems (auf Apple-Deutsch: Schnelle Sicherheitsmaßnahme) jeweils ein (a) Update veröffentlicht. Allerdings scheint Apple das Update nur wenige Stunden, nachdem es der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt wurde, zurückgezogen zu haben.

Die Sicherheitsseite von Apple beschreibt die Schwachstelle wie folgt:

WebKit

Mit anderen Worten: Es gibt eine Möglichkeit für böswillige Akteure, Webinhalte zu erstellen, die Ihr iPhone, iPad oder Ihren Mac dazu bringen, das auszuführen, was sie wollen. Und diese Schwachstelle scheint bereits in freier Wildbahn genutzt worden zu sein, weshalb der Patch dringend erforderlich ist.

Laut dem Twitter-Nutzer Aaron, der Apples Software-Updates genau analysiert, hat Apple das Update vorübergehend zurückgezogen, nachdem Nutzer berichtet hatten, dass es bestimmte Apps wie Facebook, Instagram und Zoom, um nur einige zu nennen, nicht mehr funktionierte. Wir haben das auf einem verifiziert, auf dem das Update noch nicht installiert war - es erschien nicht mehr in der Registerkarte "Softwareaktualisierung".

Apple has pulled the Rapid Security Responses released earlier today.



There are reports on the MacRumors forums that it broke certain apps such as Facebook, Instagram, Zoom to name a few.