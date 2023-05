Am Dienstag kündigten Apple und Google eine gemeinsame Initiative an, um den Missbrauch von Bluetooth-Online-Tracking-Geräten wie Apples Airtag zu verhindern. Die beiden Unternehmen haben eine Spezifikation entwickelt, die als Industriestandard für iOS und Android vorgeschlagen wird und die von vielen Drittanbietern unterstützt wird, die solche Tracker anbieten, darunter Chipolo, eufy Security, Pebblebee, Samsung und Tile.

"Apple hat Airtag eingeführt, um den Nutzern die Gewissheit zu geben, wo sie ihre wichtigsten Gegenstände finden können", sagt Ron Huang, Vice President of Sensing and Connectivity bei Apple. "Wir haben Airtag und das "Wo ist?"-Netz mit einer Reihe von proaktiven Funktionen ausgestattet, um ungewolltes Tracking zu verhindern - eine Premiere in der Branche - und wir arbeiten weiter an Verbesserungen, um sicherzustellen, dass die Technologie wie beabsichtigt genutzt wird. Diese neue Branchenspezifikation baut auf den Schutzmaßnahmen von AirTag auf und ist durch die Zusammenarbeit mit Google ein entscheidender Schritt nach vorn, um unerwünschtes Tracking unter iOS und Android zu bekämpfen."

Ein Entwurf der Spezifikation wurde bei der Internet Engineering Task Force, einer Organisation zur Entwicklung von Standards, eingereicht. In den nächsten drei Monaten fordern Apple und Google dazu auf, die Spezifikation zu prüfen und zu kommentieren; nach Ablauf der Kommentierungsfrist wird das Feedback berücksichtigt. Eine Produktionsversion der Spezifikation ist für Ende 2023 geplant.

Nützliche Tracker - Missbrauch nicht ausgeschlossen

Im Jahr 2021 brachte Apple Airtag auf den Markt, ein kleines, scheibenförmiges Gerät, das über Bluetooth seinen Standort verfolgt. Nachdem es mit einem iPhone gekoppelt wurde, kann ein Airtag in einer Tasche, an einem Schlüsselbund oder an einem anderen Ort platziert werden, um seinen Standort im Auge zu behalten. Der Airtag und andere Bluetooth-Ortungsgeräte wurden jedoch auf ruchlose Weise verwendet. So wurde der Polizei berichtet, dass die Geräte in mehreren Stalking-Fällen eingesetzt wurden. Apple hat daraufhin mehrere Änderungen an der Funktionsweise der Airtags vorgenommen.

Es gibt Gerüchte, dass Google einen Airtag-ähnlichen Tracker für Android-Smartphones entwickelt, der im Oktober zusammen mit dem Pixel 8 erscheinen könnte.

Dieser Artikel erschien zunächst auf Macworld.com und wurde aus dem Englischen übersetzt. (Macwelt)