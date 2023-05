Im vergangenen November vermeldete der IT-Branchenverband Bitkom, dass quer durch alle Branchen 137.000 IT-Experten fehlen - im Vergleich zur Zeit vor der Pandemie bedeutet diese Zahl eine Steigerung um mehr als zehn Prozent. "Wir erleben auf dem IT-Arbeitsmarkt einen strukturellen Fachkräftemangel. Der Mangel an IT-Fachkräften macht den Unternehmen zunehmend zu schaffen und wird sich in den kommenden Jahren dramatisch verschärfen", ließ sich Bitkom-Präsident Achim Berg seinerzeit zitieren.

Ein wichtiger Grund für diese Entwicklung liegt sicherlich im demografischen Wandel. Denn auch im IT-Arbeitsmarkt scheiden immer mehr ältere Beschäftigte aus, während im Gegenzug weniger Berufseinsteigende nachkommen. Gemäß der Bitkom-Analyse dauert die Personalsuche im IT-Umfeld aktuell 7,1 Monate. In vielen Unternehmen bleiben die Stellen aber auch unbesetzt. Allein 2022 konnten auf dem gesamten deutschen Arbeitsmarkt 630.000 Stellen mangels Bewerbender nicht besetzt werden.

Arbeiten am positiven Image

Die Folge ist ein Kandidatenmarkt, in dem gefragte Talente in der deutlich besseren Position sind als die suchenden Arbeitgeber, die so mehr denn je dazu gezwungen sind, ein positives Image als Arbeitgeber zu transportieren. Employer Branding kommt eine hohe Bedeutung zu, auf einem Arbeitsmarkt, in dem nicht mehr die Arbeitgeber, sondern die Bewerbenden selektieren und so entscheiden, wie sehr ein Unternehmen wachsen kann oder eben nicht.

Seit 2006 ist das Trendence-Ranking ein unverzichtbarer Gradmesser dafür, welchen Unternehmen es am besten gelingt, die eigene Arbeitgebermarke so attraktiv aufzustellen, dass sie zu Wunscharbeitgebern von den allseits umworbenen Talenten werden. Auch in diesem Jahr befragten die HR-Marktforscher von Trendence wieder mehr als 68.000 Beschäftigte sowie nahezu 23.000 Studierende dazu, welche Unternehmen aus ihrer Sicht die attraktivsten Arbeitgeber Deutschlands sind.

Große Anziehungskraft der US-Tech-Giganten

Der COMPUTERWOCHE liegt nun eine exklusiv erhobene Analyse für den IT-Arbeitsmarkt vor, die zeigt, wohin es IT-Absolventen und Absolventinnen sowie berufserfahrene IT-Spezialisten zieht. Das Ergebnis: Es sind vor allem die großen Tech-Giganten, die sowohl für Studierende als auch für Professionals die beliebtesten Arbeitgeber darstellen. "Apple, Google, Amazon und Microsoft üben nach wie vor die größte Anziehungskraft auf IT-Talente und IT-Beschäftigte aus. Diese Unternehmen profitieren nicht zuletzt auch von ihrer fast übermächtigen Markenbekanntheit," erklärt Trendence-Geschäftsführer Robindro Ullah die Ergebnisse.

Für die spezifische Analyse des IT-Arbeitsmarkt wertete sein Unternehmen das Votum von 4.062 IT-Absolvent sowie das von 4.772 berufserfahrenen Professionals (Durchschnittsalter 35,8 Jahre) aus dem IT-Umfeld aus.

Studierende wollen in der IT-Branche bleiben

Für Informatik-Studierende haben die großen und bekannten Internet-Riesen nichts von ihrer Anziehungskraft als Arbeitgeber eingebüßt. Wenn es um den Start ihrer beruflichen Laufbahn geht, sehen sie die globalen Mega-Marken vorne. Die Top-3-Arbeitgeber lesen sich wie ein Streifzug durch das Silicon Valley: Apple, Google und Amazon liegen vorne, während Microsoft diesen Eindruck auf Platz vier abrundet.

Erst danach folgen mit BMW, Tesla und Porsche die großen Automobilunternehmen. Kein Wunder also, dass insgesamt 62,1 Prozent der Befragten an Universitäten oder Hochschulen vor allem für IT-Unternehmen arbeiten möchten. Zum Vergleich: Die nächstplatzierten Automobilhersteller (12,2 Prozent) und Elektrotechnik-Unternehmen (elf Prozent) folgen mit großem Abstand. Schaut man sich die Ergebnisse allerdings etwas genauer an, sind es nicht die erstplatzierten Unternehmen, die im Vergleich zu den Vorjahren die meisten Stimmen zugewonnen haben.

Google zum ersten Mal nicht die Nummer eins

Google etwa verlor sogar 2,5 Prozent der Stimmen, während Amazon und Microsoft ungefähr auf dem gleichen Stimmen-Niveau verharrten wie 2022. Lediglich Apple verzeichnete einen Zugewinn (+2,5 Prozent). Große Gewinner in der aktuellen Rangliste sind neben Apple vor allem Porsche (von Platz neun auf sieben), ABB (von Platz 105 auf 51) sowie Airbus (von 24 auf 16).

Neben Google verloren vor allem Daimler (von Position fünf auf neun), Volkswagen (von 18 auf 38) sowie IBM (von 13 auf 25) an Attraktivität bei IT-Studierenden. "Anhand unserer Zahlen sehen wir, dass für IT-Absolventen neben dem Gehalt vor allem die Aufgabenstruktur sowie die Weiterbildungsmöglichkeiten entscheidende Faktoren der Arbeitgeberwahl darstellen. Wer sich hier gut aufstellt und das aufmerksamkeitsstark kommuniziert, hat gute Chancen künftig in unserem Ranking nach oben zu klettern," so Robindro Ullah.