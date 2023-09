Fire TV Stick 4K Max: Jetzt mit Ambient-TV-Funktion

Der Fire TV Stick 4K Max der nächsten Generation kommt erstmals mit Fire TV Ambient-TV-Funktion. Wenn sie nicht streamen, können Kunden die Ambient-TV-Funktion per Sprache mit "Alexa, starte Ambient-TV" oder per Fernbedienung aktivieren. Auf dem bis dahin ungenutzten Display werden dann nützliche Informationen angezeigt, wie Kalendereinträge zum Beispiel. Sie können auch kompatible Smart-Home-Geräte wie Kameras, Lampen oder eine Ring-Türklingel bedienen und Lieder von Amazon Music oder Spotify abspielen. Oder aber Sie lassen den TV Grafiken, Landschaftsbilder oder andere Kunstwerke anzeigen. Amazon stellt eine Sammlung von mehr als 2.000 kostenlosen Kunstwerken bereit.

Ein verbesserter 2,0-GHz-Quad-Core-Prozessor treibt den überarbeiteten Fire TV Stick 4K Max an. Der Speicherplatz verdoppelt sich auf 16 GB. Er unterstützt jetzt Wi-Fi 6E. Dazu kommen 4K Ultra HD, Unterstützung von Dolby Vision, HDR und HDR10+ sowie immersives Dolby Atmos Sound.

Dank der sogenannten "Alexa-Sprachfernbedienung Enhanced Edition" besitzt er nun spezielle Sendertasten sowie eine Taste, mit der sie direkt auf die zuletzt verwendete App oder den zuletzt verwendeten Kanal zugreifen können.

Preis: 79,99 Euro

Der neue Fire TV Stick 4K Max kann für 79,99 Euro unter amazon.de/firetvstick4kmax vorbestellt werden. Die Auslieferung beginnt im Oktober.

Fire TV Stick 4K

Der Fire TV Stick 4K der nächsten Generation unterstützt Wi-Fi 6 und soll über einen um fast 30 Prozent schnelleren 1,7 GHz Quad-Core-Prozessor verfügen. Er bietet 4K-Ultra-HD-Bildqualität mit Unterstützung für Dolby Vision, HDR, HLG und HDR10+ sowie immersiven Dolby Atmos Klang.

Preis: 69,90 Euro

Preise und Verfügbarkeit

Der neue Fire TV Stick 4K für 69,99 Euro kann unter amazon.de/firetvstick4k vorbestellt werden. Die Auslieferung beginnt im Oktober.

Neuer Echo Show 8 3. Generation

Der aktualisierte Echo Show 8 in der 3. Generation hat ein erneuertes Design mit sanft geschwungenen Linien und - wenig überraschend - einen verbesserten Prozessor. Davon soll vor allem die Reaktionszeit des Displays profitieren. Er bietet jetzt 3D-Audio und soll dank integrierter Raumanpassungstechnologie einen klareren und voluminöseren Klang bieten. Für Videoanrufe ist eine mittig platzierte 13-Megapixel-Kamera (mit Kameraabdeckung) vorhanden. Hintergrundgeräusche soll der neue smarte Speaker minimieren können.

Der neue Echo Show 8 besitzt außerdem einen integrierten Smart-Home-Hub für die Standards Zigbee, Thread, Bluetooth sowie Matter.

Die Startseite des Echo Show 8 haben die Amazon-Entwickler ebenfalls überarbeitet, Stichwort: adaptive Inhalte. Mithilfe von Computer-Vision-Technologie sollen sich die Bildschirminhalte anpassen, je nachdem, wie nah man dem Gerät ist. "Auf diese Weise sieht jemand, der sich auf der anderen Seite des Raumes befindet, Inhalte, die aus der Entfernung leicht zu erkennen sind, etwa eine kurze Nachrichtenschlagzeile oder eine Rezeptempfehlung. Nähert sich die Person dem Gerät, wechselt der Bildschirm automatisch zu einer detaillierteren Ansicht", beschreibt Amazon diese Funktion.

Das Gerät unterstützt eine visuelle ID und zeigt dann personalisierte Inhalte an.

Adaptive Inhalte werden kommenden Monat auf Echo Show 8 (2. und 3. Generation) verfügbar sein und Anfang nächsten Jahres auf weitere Echo Show-Geräte ausgerollt.

Preis: 169,99 Euro

Echo Show 8 ist in Weiß und Anthrazit für 169,99 Euro unter amazon.de/echoshow8 erhältlich und wird ab dem 25. Oktober 2023 ausgeliefert. Ein verstellbarer Echo Show 8-Ständer mit USB-C-Ladeanschluss wird in Weiß und Anthrazit für 39,99 Euro angeboten.

Echo Hub: Smart-Home-Bedienpanel

Der erstmals vorgestellte Echo Hub ist ein Alexa-fähiges Smart-Home-Bedienpanel, mit dem Sie Ihre kompatiblen Smart-Home-Geräte (Kameras, Leuchten, Schlösser, Steckdosen, Thermostate oder Lautsprecher, die mit folgenden Standards arbeiten: Zigbee, Thread, Bluetooth oder Matter) verwalten können. Er verfügt über ein acht Zoll großes Touch-Display mit einem anpassbaren Smart-Home-Dashboard. Darauf können Sie Smart-Home-Geräte gruppieren und verwalten, Ihr Ring-Sicherheitssystem aktivieren und Routinen starten.

Das Bild von einer oder mehrerer kompatiblen Kameras zeigt der Echo Hub ebenfalls an. Das Gerät nutzt Infrarottechnologie, um zu erkennen, ob jemand in der Nähe ist. So soll das Gerät nahtlos von einem mit Lieblingsfotos oder einer Uhr personalisierten Bildschirm zum Dashboard für die Smart Home-Steuerung wechseln, wie Amazon verspricht.

Echo Hub kann an der Wand angebracht oder mit einem optional erhältlichen Standfuß verwendet werden. Echo Hub unterstützt kabellose und - mit einem kompatiblen, optionalen Power-over-Ethernet (PoE)-Adapter - kabelgebundene Internetverbindungen.

Preis: 199,99 Euro

Kunden können sich unter amazon.de/echohub anmelden und werden benachrichtigt, sobald das Gerät vorbestellt werden kann. Amazon will auch Rahmen in Weiß, hellem Holz oder Metallic sowie einen Standfuß anbieten.

Neue Fire HD 10-Tablets

Amazon hat die Fire-HD-10-Tablets überarbeitet. Im Vergleich zur Vorgängergeneration sollen die neuen Fire HD 10-Tablets einen um 25 Prozent schnelleren Prozessor besitzen. Außerdem verspricht Amazon ein "leichteres" Design. Die Frontkamera wurde auch verbesserte und eine Akkuladung soll nun bis zu 13 Stunden durchhalten.

Alle neuen Fire HD 10-Tablets bieten:

2,0 GHz Octa-Core-Prozessor und 3 GB RAM

10,1 Zoll Full HD-Display mit 1080p und einer Auflösung von 1920 x 1200 Pixeln

Bis zu 13 Stunden Akkulaufzeit

5-MP-Frontkamera

zwischen 32 GB und 64 GB internem Speicher, der mittels microSD um bis zu 1 TB erweitert werden kann.

Amazon Kids gibt Eltern die Möglichkeit, die Bildschirmzeit zu begrenzen, Lernziele festzulegen und Inhalte für bis zu vier Kinderprofile zu verwalten. Der Amazon Kids-Browser bietet einen gefilterten, altersgerechten Zugriff auf das Internet für Schulprojekte oder Online-Lernprogramme.

Alexa Hands-free

Das neue Fire HD 10 kann ab sofort ab 164,99 Euro in Schwarz, Blau und Fliederfarben unter amazon.de/firehd10 vorbestellt werden. Es wird mit 32 GB oder 64 GB Speicherplatz angeboten. Stoffhüllen sind in Schwarz, Blau und Fliederfarben für 43,99 Euro erhältlich. Darüber hinaus können Kunden eine "Made for Amazon"-Tastatur für 54,99 Euro sowie einen "Made for Amazon"-Eingabestift für 34,99 Euro für ihr Fire HD 10 erwerben.

Das Fire HD 10 Kids kann ab sofort für 214,99 Euro unter amazon.de/firehd10kids vorbestellt werden. Es verfügt über 32 GB Speicherplatz sowie eine laut Amazon kindersichere Hülle in Blau, Rosa und Grün, die vor Stößen und Stürzen schützt. Der verstellbare Standfuß dient gleichzeitig als Griff. Das Fire HD 10 Kids Pro mit 32 GB Speicherplatz kann für 214,99 Euro unter amazon.de/firehd10kidspro vorbestellt werden. Es bietet eine kinderfreundliche Hülle in den Designs Happy Day, Sternenhimmel oder Mintgrün.

Beide Fire Kids-Tablets werden mit einem Jahr Amazon Kids+ ausgeliefert. Danach kostet die Mitgliedschaft pro Monat 4,99 Euro für Prime-Mitglieder und 7,99 Euro für Nicht-Prime-Mitglieder und kann jederzeit gekündigt werden.

Alle neuen Fire HD 10-Tablets und das Zubehör werden ab Oktober ausgeliefert.

eero Max 7: Wi-Fi-7-Mesh-Router

Ein neues Wi-Fi 7-Mesh-System mit 10 Gigabit Ethernet hat Amazon auch vorgestellt. Eero Max 7 nutzt die Funkbänder 2,4, 5 und 6 GHz und liefert kabellose Geschwindigkeiten von theoretisch bis zu 4,3 Gbit/s sowie kabelgebundene Geschwindigkeiten von bis zu 9,4 Gbit/s. Mit zwei 10- und zwei 2,5-Gigabit-Ethernet-Ports unterstützt eero Max 7 mehrere kabelgebundene Geräte mit bis zu 10 Gbit/s.

Dieser eero Max 7 wird bald für 699,99 Euro unter amazon.de/eeromax7 erhältlich sein.

Neue Funktionen für Alexa

Blick-Modus für Fire Max 11 unterstützt Kunden mit Sprach- oder Mobilitätseinschränkungen dabei, Alexa mit den Augen zu bedienen und zum Beispiel Musik oder Videos abzuspielen, kompatible Smart-Home-Geräte zu steuern oder Familie und Freund anrufen.

Das neue Untertitel für Anrufe zeigt auf Echo Show-Geräten Untertitel für Alexa-Sprach- und Videoanrufe und Drop-Ins. Die neue Funktion Anruf-Übersetzung übersetzt Alexa-Anrufe in 10 Sprachen, darunter Englisch, Spanisch, Französisch, Portugiesisch und Deutsch.

Kunden können eine einzelne Routine bald auf mehrere Arten auslösen. Zum Beispiel kann eine Schlafenszeit-Routine, die alle Lichter ausschaltet, die Jalousien schließt und Einschlafgeräusche abspielt, nun sowohl an jedem Wochentag um 22.00 Uhr gestartet werden oder aber wenn Kunden "Alexa, gute Nacht" sagen.

Mit dem Widget Wichtigste Verbindungen bekommen Kunden auf ihrem Echo Show-Gerät einen schnellen Zugriff auf die wichtigsten Kontakte und die am häufigsten verwendeten Geräte im Haushalt. Mit einem Fingertipp können sie einen Anruf oder Drop In starten.

Widget-Schnellaktionen: Kunden können bald Schnellaktionen-Symbole am oberen Rand von kompatiblen Echo-Show-Geräten hinzufügen, um noch schneller auf Widgets zuzugreifen. Widget-Schnellaktionen rollt Amazon für Echo Show 8 und 10 sowie auch für Echo Show 5 aus.

Die neuen Funktionen sollen bis Ende 2023 verfügbar sein.(PC-Welt)