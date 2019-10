Viele Anwender nutzen weiterhin ältere Smartphones, für die die Hersteller bereits seit Längerem die Updates eingestellt haben. Dies bestätigen auch Statistiken aus dem Hause Google , wonach etwa das bereits fünf Jahre alte Android 5 noch von rund 14 Prozent aller Benutzer verwendet wird. Der Grund: Viele der älteren Smartphones sind noch gut in Schuss, und wenn man sie nur für Whatsapp, E-Mails, zum Musikhören und Telefonieren nutzt, sind die meisten Geräte auch noch leistungsstark genug. Allerdings erhalten sie keine Sicherheits-Updates mehr und sind auch bei sonstigen Neuerungen außen vor.

An dieser Stelle kommen die Custom-ROMs ins Spiel: Sie bieten Ihnen - basierend auf dem von Google kostenlos zur Verfügung gestellten Android Open Source Project (AOSP) - eine sichere Basis mit regelmäßigen Updates. Das Angebot der Custom-ROMs ist dabei - abhängig vom Smartphone-Modell - mehr oder weniger umfangreich. Wir haben uns einigen beliebte ältere Modelle von Google, HTC, Motorola und Samsung herausgesucht und stellen Ihnen die passenden Custom-ROMs vor.

Die erste Anlaufstation: das XDA Developers Forum

Android 9 ist bereits seit gut einem Jahr auf dem Markt. Dies macht sich auch bei der Suche nach einem passenden Custom-ROM bemerkbar, denn die meisten Custom-ROMs basieren eben darauf. Ein guter Startpunkt bei der Suche nach einem aktualisierten Betriebssystem für Ihr Smartphone ist das XDA Developers Forum. Dieses bietet die passenden Custom-ROMs für eine Vielzahl von Smartphones neueren und älteren Typs an. Die Betreiber des Forums haben dieses sehr gut nach Herstellern und darunter nach den verfügbaren Modellen strukturiert. Für jedes Smartphone und Tablet gibt es anschließend verschiedene fest definierte Bereiche. Die verfügbaren Custom-ROMs und die dazu passenden Diskussionen finden Sie in der Rubrik "Android Development".

Bei Sony funktioniert die Logik leider nicht - an dieser Stelle gibt es keine übergreifende Struktur, sondern direkt die nach Modellreihen geordneten Foren. Haben Sie dort für Ihr Smartphone das passende Forum gefunden, werden Sie sicherlich überrascht sein, wie viele verschiedene Custom-ROMs zur Verfügung stehen.

Die Qual der Wahl: Die richtige ROM-Version finden

Die Anzahl der verfügbaren Custom-ROMs ändert sich ständig. Neue Vertreter kommen hinzu, etablierte Versionen geben auf und kommen dann doch nach ein bis zwei Jahren wieder. Die Entwickler der Custom-ROMs nutzen in der Regel AOSP (Android Open Source Project) als Basis und ergänzen dieses um ihre eigenen Funktionen.

Gerade wenn eine neue Android-Version herausgekommen ist, sind viele der veröffentlichten ROMs noch recht instabil. Inzwischen haben die auf Android 9 basierenden Custom-ROMs aber einen guten Stabilitätsgrad erreicht, sodass sie sich auch bedenkenlos im Tagesbetrieb verwenden lassen. Die Auswahl ist natürlich abhängig von Ihrem Smartphone-Modell, aber zehn und mehr verschiedene Custom-ROMs sind meist keine Seltenheit.

Überblick: Kurzvorstellung der Custom-ROMs

Damit Sie sich ein besseres Bild von den sechs näher untersuchten Custom-ROMs machen können, stellen wir Ihnen diese kurz vor, um danach an die Analyse und die Empfehlung zu gehen.

AOSiP: Ähnlich sieht das Ganze bei AOSiP aus. Das Custom-ROM hat als Symbol eine Eule, die Ihnen nach dem Start auch als Hintergrund des Startbildschirms entgegenblickt und mit dem Suchfenster stark an den Pixel-Bildschirm erinnert. Für die bessere Übersichtlichkeit haben die Entwickler die Einstelloptionen in dem Punkt "Eulennest" zusammengefasst. An dieser Stelle finden Sie insgesamt acht Kategorien, mit denen Sie das Custom-ROM anpassen können, darunter die Statusleiste und die Festlegung von Gesten.

AOSP Extended ROM: Die Entwickler von AOSP Extended ROM haben sich an manchen Stellen noch mehr Mühe gegeben, damit Sie das Betriebssystem an Ihre Wünsche anpassen können. Gefällt Ihnen beispielsweise das doch recht auffällige Hintergrundbild des Startbildschirms nicht, können Sie über die AEX Papers aus einer größeren Auswahl alternativer Bilder das passende auswählen.

Die Einstelloptionen sind übersichtlich in sechs Rubriken angeordnet: von der Statusleiste über die Navigation bis hin zu den diversen Systemerweiterungen.

Cypher AOSCP: Möchten Sie Ihr Smartphone stärker an Ihre eigenen Anforderungen anpassen, und haben Sie auf Ihrem heutigen Gerät bereits die Bedienung mittels Apps optimiert oder eine Gestensteuerung nachgerüstet, dann bietet Cypher AOSCP den passenden Funktionsumfang.

Das Custom-ROM kommt mit einer übersichtlichen und strukturierten Oberfläche. Die Details verbergen sich in den Einstellungen hinter den beiden Menüpunkten "Bewegungen" und "Buttons". Über diese können Sie die Schaltflächen Ihres Smartphones anpassen, um beispielsweise schneller ein Bild zu machen. Mithilfe der "Bewegungen" legen Sie darüber hinaus fest, mit welcher Geste Sie schnell zur Kamera wechseln oder wie Sie Ihr Smartphone in den Standby-Modus versetzen.

Lineage OS: Der Klassiker schlechthin ist Lineage OS, das im Jahr 2016 die Nachfolge von Cyanogenmod angetreten hat. Die aktuelle Version 16 entspricht Android 9. Das Custom-ROM orientiert sich sehr stark am Android-Standard und hat nur wenige Zusatzfunktionen wie Systemprofile implementiert. Mit diesen können Sie abhängig von Ihrer Umgebung verschiedene Parameter wie die Lautstärke des Klingeltons individuell setzen. Im Standard kommt Lineage OS ohne Root-Funktion. Somit lassen sich damit auch die Banking-Apps und Streamingdienste problemlos betreiben. Wenn Sie allerdings unbedingt Root-Zugriff benötigen, lässt er sich einfach über eine Zipdatei nachinstallieren.

Pixel Experience: Der Name Pixel Experience ist hier Programm. Auf der Website beschreiben die Entwickler ihre Implementierung als ROM, das viele Funktionen der Pixel-Phones mitbringt, etwa das Aussehen und die Animationen, und welches die Google-Apps bereits integriert hat.

Entsprechend begrüßt Sie das Custom-ROM nach der Installation auch direkt mit Googles typischem Bildschirm und dem dazugehörigen Suchfenster. Auch für Pixel typische Funktionen wie die neue Anordnung aktuell geöffneter Apps sind verfügbar. Trotz allem wirkt Pixel Experience nicht überladen und lässt sich nach kurzer Eingewöhnungszeit einfach bedienen.

Resurrection Remix bietet Ihnen eine große Anzahl von Konfigurationsmöglichkeiten, übersichtlich zusammengefasst auf mehreren Registerkarten.

Resurrection Remix: Das Custom-ROM wurde erstmals im Jahr 2012 veröffentlicht. Die Oberfläche erscheint mit den für Pixel typischen runden Symbolen und lässt im Hinblick auf die Konfigurierbarkeit nahezu keine Wünsche offen.

Die Entwickler haben die Optionen innerhalb der Einstellungen unter dem Punkt "Resurrection Tools" zusammengefasst. Auf einer Vielzahl von Registerkarten können Sie nahezu alles anpassen, was in Ihrem Android-System vorhanden ist, so etwa die Statusleiste, die Benutzeroberfläche und die Tasten.