SAP-Anwendungen bilden das Rückgrat beinahe sämtlicher Geschäftsprozesse. Deshalb ist es - insbesondere in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten wie diesen - essenziell für Unternehmen, dass die dahinterliegenden Systeme einwandfrei funktionieren.

Das aber lässt sich nur sicherstellen, wenn IT-Verantwortliche über die Performanz umfassend im Bilde sind. Und dafür braucht es effiziente Tools, die die nötigen Informationen über die Zuverlässigkeit, Uptime und Leistung aller Applikationen schnell und übersichtlich liefern. Dies gilt umso mehr, wenn ein Großteil der Arbeitskraft in der IT-Abteilung an die Migration auf SAP S/4HANA in der Cloud gebunden ist.

Im Live-Webcast in Kooperation mit New Relic erfahren Sie, wie Sie jederzeit den durchgängigen Einblick in die Performanz Ihres SAP-Systems erhalten. Gregory Ouillon von New Relic erläutert, warum es wichtig ist, die IT, Transaktionen, Geschäftsprozesse und Ihre Anwender durch ein gemeinsames Observability-Tool miteinander zu verknüpfen und, warum es dabei auf ein ganzheitliches Monitoring der SAP-Applikationen ankommt, bei dem es keine intransparenten Silos mehr gibt. Der Fachjournalist Sven Hansel moderiert den Live-Webcast.

