Die Apple Watch Ultra profitiert von dem größeren Gehäuse gleich auf zwei Gebieten: Das Display kann mehr Informationen darstellen, dazu ist die Batterie deutlich größer als bei der Series 8 41 und 45 mm. Die Apple Watch Ultra fasst einen Akku mit 2,09 Wattstunden, die Series 8 dagegen Batterien mit 1,09 und 1,19 Wattstunden respektive. Die Akkulaufzeiten der Ultra gibt Apple mit 36 Stunden an, also anderthalb Tage.

Stromsparmodus mit Abstrichen

Man kann jedoch diese Zeitspanne deutlich verlängern. Die naheliegendste Option wäre der neue Stromsparmodus, den Apple mit watchOS 9 für alle Watch-Modelle vorgestellt hat. Dabei muss man allerdings auf einige wichtigen Messungen und Warnungen verzichten, das sind Herzfrequenz- und Sauerstoffmessungen im Hintergrund und Warnungen vor zu niedrigen oder zu hohem Puls. Dazu erkennt die Watch im Stromsparmodus die Sportarten nicht mehr automatisch, das Training muss man von Hand starten, pausieren und beenden. Apple verspricht so für die Apple Watch Ultra Akkulaufzeiten von bis zu 60 Stunden.

Always-On-Display abschalten

Eine deutlich elegantere Methode, länger mit einer Ladung auf der Apple Watch Ultra auszukommen, ohne auf die gesundheitlichen Messungen zu verzichten: schalten Sie auf Ihrer Ultra Always-On-Funktion ab. Diese findet sich auf der Watch in der App "Einstellungen" unter "Anzeige & Helligkeit" und heißt auf Deutsch "Immer eingeschaltet". Das Gleiche gilt für die Watch-App auf dem iPhone.

In unserem Praxistest mit der Apple Watch Ultra, gekauft im September 2022, erreichen wir mit dieser einzigen Maßnahme teilweise Akkulaufzeiten von 70 Stunden und mehr. Eine Stichprobe vom Anfang August (im Screenshot): Die Uhr war am Mittwoch, dem 2. August um 8:00 Uhr auf 100 Prozent aufgeladen, drei Tage später, am Samstag, dem 5. August um 7:00 Uhr bleiben noch zehn Prozent Ladung, unsere Ultra hat also mit einer einzelnen Batterieladung 71 Stunden durchgehalten.

Solche langen Laufzeiten beim abgeschalteten Always-On haben wir in unseren Praxistest regelmäßig beobachtet: So haben wir aktuell die Ultra zuletzt am Sonntag, dem 27. August um 11 Uhr vollständig aufgeladen. Beim Redaktionsschluss um 11:40 am Dienstag, dem 29. August bleiben noch 49 Prozent Ladung, dabei sind mehr als 48 Stunden vergangen.

(Macwelt)