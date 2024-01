Wenn man auf der Suche nach reichhaltigen, fesselnden Handyspiele-Erlebnissen ist, holt man am besten sein iPhone heraus: Die Apple Watch ist einfach nicht für längere Spielsitzungen gedacht, sei es wegen der geringen Bildschirmgröße oder der Notwendigkeit, den Arm in einer unbequemen Position zu halten. Allerdings bietet die Apple Watch immer noch eine Reihe von unterhaltsamen Spielen, die für einen kleinen Spielspaß zwischendrin ausgelegt sind.

Entwickler haben überzeugende Spiele geschaffen, die wirklich auf der Uhr funktionieren, etwa Abenteuergeschichten, die sich in den kleinen Momenten des Tages abspielen, Rollenspiel-Abenteuer, die konzentrierte Interaktion belohnen (aber nicht erfordern) und luftige Ablenkungen im Arcade-Stil. Haben wir Ihr Interesse am Zocken auf der Uhr geweckt? Hier sind unsere acht Lieblingsspiele für die Apple Watch.

Pocket Bandit

Es stimmt zwar, dass sich die meisten erfolgreichen Apple-Watch-Spiele darauf konzentrieren, wie Sie das Gerät tragen und wann Sie spielen wollen, aber die wirklich unvergesslichen Spiele unterstreichen auch die einzigartigen Fähigkeiten der Hardware. Und in der Disziplin glänzt "Pocket Bandit". Es ist nicht das komplexeste oder umfangreichste Apple-Watch-Spiel überhaupt, aber nutzt die markanteste Funktion des Geräts wirklich clever.

Kurz gesagt verwandelt "Pocket Bandit" die digitale Krone der Uhr in das Zifferblatt eines Kombi-Tresors. Sie müssen jeden Tresor öffnen, indem Sie das Zifferblatt hin und her drehen, bis die Uhr vibriert und die richtige Nummer anzeigt - und Sie werden dies tun, um mehr als 100 Tresore zu öffnen. Es ist ziemlich leicht, aber es fühlt sich wirklich frisch und originell an.

"Pocket Bandit" für 0,99 Euro im App Store

Rules

"Rules!" bekamen von Apple von Start der Apple Watch an starke Unterstützung, und es gibt einen sehr guten Grund dafür: Was bereits ein charmantes und ernsthaft intelligentes iPhone-Sortierspiel war, ist ähnlich cool am Handgelenk.

Zugegeben, es ist in seiner kleineren Form nicht ganz so schlau, denn die verdichteten täglichen Herausforderungen, mit denen Sie konfrontiert werden, bestehen jetzt aus einem Raster von zwei mal zwei (vier Karten) statt drei mal drei (neun Karten). Wenn Sie also aufgefordert werden, sich in mehreren Durchgängen Sortierregeln zu merken - in aufsteigender Reihenfolge, nur bestimmte Farbkarten, nur Karten mit nach rechts gerichteten Zeichen usw. - ist das eine einfachere Aufgabe. Trotzdem ist das ein netter kleiner Hirnkitzler, den man am Handgelenk hat und den man jeden Tag bemühen kann.

"Rules" für 2,99 Euro im App Store

Life Line

Möchten Sie ein Spiel spielen, das sich wirklich so anfühlt, als wäre es für die Apple Watch entwickelt worden? Suchen Sie nichts weiter als "Lifeline". Es ist eine Abenteuergeschichte, in der man mit einer Person korrespondiert, deren Schiff auf einem außerirdischen Mond abgestürzt ist und deren Botschaften nun ankommen. Der einzigartige Haken: Die Botschaften erreichen uns den ganzen Tag über in Echtzeit.

Wenn der Schiffbrüchige also eine zweistündige Wanderung unternimmt, um eine weit entfernte Basis zu erkunden, macht das Spiel eine Pause und man kann in der Zwischenzeit nichts machen. An verschiedenen Stellen im Laufe des Tages erhalten Sie einen Alarm Ihrer Uhr und checken ein, lesen Sie die neuesten Notizen und wählen Sie aus Verzweigungsoptionen, die die Erzählung ändern können. Dieses reine Text-Abenteuer passt hervorragend zur Uhr und hat die Vorlage für mobile Spiele geschaffen.

"Life Line" für 2,99 im App Store

KOMRAD

"KOMRAD" verdankt Lifeline eine offensichtliche Inspiration, denn es nimmt dessen interaktiven Abenteuer-Ansatz perfekt auf. Sie werden agieren auch hier mit einer virtuellen Person am anderen Ende der Leitung, beantworten Fragen und treffen Entscheidungen, um die Erzählung voranzutreiben und ihr Ergebnis zu gestalten.

In diesem Fall sprechen Sie jedoch mit einer sowjetischen KI, die seit 30 Jahren mit ihren eigenen Cyber-Gedanken allein ist, und Sie versuchen, sie zu manipulieren, um Ihnen geheime nukleare Zugangscodes zu geben. Das ist eine kluge Szenerie, die zu einem Dialog in gebrochenen, robotischen Englisch auswirkt und ständig in den Weg gestellten Hindernissen. Die Green-Screen-Ästhetik erinnert Sie vielleicht an Ihren ersten Apple-Computer.

"Komrad" für 0,99 im App Store

Elevate Brain Training

"Elevate" könnte im App Store unter "Bildung" gelistet sein, aber die 2014 als beste iPhone App gekürte Anwendung kann nicht umhin, sich vor allem als ein Spiel zu geben - besonders auf der Uhr, mit täglichen Herausforderungen, die Sie mit der Lösung verschiedener Mathematik- und Wortschatzfragen innerhalb weniger Augenblicke bewältigen müssen.

Die am Handgelenk präsentierten Aufgaben prüfen Ihre Fähigkeit, schnell den richtigen Prozentsatz einer Zahl herauszufinden, ähnliche Wörter zuzuordnen oder die tatsächliche Schreibweise eines Begriffs zu wählen. Jeder Test hat nur drei Fragen und belohnt Sie am Ende mit Bonuspunkten für Ihr EPQ-Ranking in der Telefonversion der App. Es kommt also nicht nur Ihrem Gehirn zugute, sondern auch der IQ-Zahl, die die App Ihnen bescheinigt.

"Elevate Brain Training" im App Store

Trivia Crack

Das sehr beliebte Free-to-Play-Trivia-Spiel hat auch seinen Weg auf die Apple Watch gefunden, in einer wirklich leistungsfähigen Abwandlung des iPhone-Titels. Anders als bei vielen anderen Apple-Watch-Spielen können Sie komplette Spiele auf dem kleineren Bildschirm spielen, dabei das Auswahlrad drehen und Fragen beantworten.

Sie müssen nur jedes Spiel von Ihrem Handy aus starten, aber nachdem das erledigt ist, können Sie die ganze Sache auf beiden Bildschirmen spielen. "Trivia Crack" kommt wie ein reduziertes "Trivial Pursuit" daher, mit ähnlichen Kategorien und Multiple-Choice-Fragen. Die Freemium-Elemente verleihen ihm leider einen schlechten Ruf, aber es ist immer noch sehr lustig.

"Trivia Crack auf Deutsch" im App Store

Twisty Color

Die letzteren watchOS-Updates ermöglichten es den Entwicklern, weitere Funktionen der Uhr zu nutzen, unter anderem die Digital Crown zur Eingabe, und das hat es immer mehr Spieltypen ermöglicht, die Apple Watch zu erreichen. "Twisty Color" ist vielleicht nicht kompliziert oder anspruchsvoll, aber es macht einen guten Job, als ein angenehmes Erlebnis, basiert auf Digitaler Krone.

Rosa, blaue und gelbe Kugeln kommen aus allen Winkeln, und Ihre Aufgabe ist es, die digitale Krone zu drehen, um sicherzustellen, dass jede Kugel in der richtigen Zone landet. Es ist ein endloses Highscore-Spiel, bei dem man nur drei Leben übrig hat, also muss man das Rad immer weiterdrehen, um mit den Bällen Schritt zu halten. Es fühlt sich an wie ein Arcade-Spiel der alten Schule, und die Einfachheit ist ideal für die Apple Watch.

"Twisty Color" für 0,99 im App Store

Brainess

Während "Elevate" auf der Apple Watch im Wesentlichen nur ein kleiner Begleiter der größeren iPhone-App ist, bekommen Sie mit "Brainess" ein robusteres, tragbares Spielerlebnis mit noch mehr Spielen. "Brainess" behauptet, ein Gehirntrainer zu sein, aber in Wirklichkeit verhält es sich manchmal eher wie ein Gehirnkitzler, wenn es Sie herausfordert, die größte Zahl auf dem Bildschirm zu tippen, während kleinere Zahlen Sie mit einer größeren Schriftgröße verwirren.

Oder Sie müssen auf die Farbe tippen, in der ein Wort geschrieben ist, auch wenn das Wort "grün" ist, der Text aber blau gefärbt ist. Andere Spielchen drehen sich um Mathe, Memory und schnelles Zählen hervor, und sie sind alle schnell und einfach auf Ihrer Uhr genossen. Ob "Brainess" tatsächlich das Gehirn trainiert, ist fraglich, aber zumindest sind die Spiele amüsant.

"Brainess" für 0,99 im App Store

(Macwelt)