Keine klassischen Bewerbungsunterlagen an die Personalabteilung senden: Sende nicht einfach Bewerbungsunterlagen an den künftigen Arbeitgeber - zum Beispiel auf eine Direktoren-Position. Die Unterlagen landen in der Personalabteilung und sie werden nach Keywords bewertet! Des Weiteren kannst Du im Vorfeld nicht entscheidende Fragen stellen, etwa: 1. Wo liegt der Fokus der Aufgabe und des künftigen Teams? 2. Wie groß ist das Team? 3. Welche Erfahrungen werden konkret vorausgesetzt? Das ist in den klassischen Stellenanzeigen oft nicht erwähnt und somit schießt Du mit deinen Unterlagen einfach ins Blaue. Hättest Du diese Infos, würdest Du Dich erst gar nicht bewerben, weil Du feststellst, dass es doch nicht die geeignete Stelle ist.

Nicht bewerben, sondern empfehlen lassen: Wer sich bewirbt, wird oft nicht auf Augenhöhe wahrgenommen. Ein deutlich besserer und effektiver Weg ist es, sich von einem Kollegen (der schon in der Firma arbeitet) oder von einem Headhunter empfehlen zu lassen. Somit umgehst Du schon mal den klassischen Bewerbungsprozess. Der Headhunter oder auch der Kollege können passende Hintergrundinformationen zum Unternehmen oder auch zur Stelle geben.

Den direkten Weg über Social Media wählen: Was Unternehmen recht ist - nämlich Kandidaten über Active Sourcing im Netz ausfindig machen und sie ansprechen - das gilt umgekehrt auch für die Bewerber. Ruf direkt das zuständige Mitglied der Geschäftsführung an oder nutze sofort den direkten Weg. Der Kontakt lässt sich einfach über Social Media aufbauen - allerding solltest Du dir die Mühe machen, die Zeilen so sorgfältig zu formulieren, dass das Gegenüber auch antwortet.