Die iPhone-15-Generation hat in vielerlei Hinsicht ein ordentliches Upgrade bekommen. Die Dynamic Island befindet sich nun auf allen Modellen. Die Kamera hat sich nicht nur im iPhone 15 Pro Max, sondern auch im iPhone 15 (Plus) erheblich verbessert - 48-Megapixel-Sensor und optischer 5x-Zoom sei Dank. Und last, but not least: USB-C.

Auch wenn der letzte Punkt nicht unbedingt eine freiwillige Entscheidung seitens Apple war, kann man sagen: Der Unterschied zum Vorgängermodell ist beim diesjährigen iPhone 15 so groß wie schon lange nicht mehr. Und trotzdem: Ganz objektiv betrachtet sind Android-Smartphones in vielen Punkten trotzdem noch immer besser.

Warum Androids "Action Button" besser ist

16 Jahre lang befand sich auf der linken Gehäuseseite des iPhones der Regler, um das Gerät stummzuschalten. Warum Apple den Mute-Schalter nicht schon viel früher in einen "Action Button" verwandelte, weiß nur Apple selbst. Fest steht: Die neue Aktionstaste im iPhone 15 Pro (Max) ist großartig!

Sie können viele praktische Funktionen einrichten und dank der Möglichkeit, auf die Taste auch Shortcuts (auf Deutsch: Kurzbefehle) zu legen, können Sie sogar in nur wenigen Schritten mit der Aktionstaste ChatGPT starten.

Wer den Spaß rund um den Action Button nicht verpassen will, muss aber leider tiefer in die Tasche greifen, das iPhone 15 und iPhone 15 Plus kommen nämlich nach wie vor mit dem Mute-Schalter. Wir haben jedoch einen Trick gefunden, wie Sie so etwas ähnliches wie die neue Aktionstaste auch auf alten iPhones einrichten können.

Während der Action Button also an sich eine großartige Idee ist, zeigt gleichzeitig Android, dass es auch besser geht. Die Aktionstaste - ist sie erst einmal eingerichtet - kann nämlich stets nur eine Funktion auf einmal ausführen.

Bei Android-Smartphones lässt sich aber beispielsweise der Power-Knopf an der Seite ebenfalls zu einer "Aktionstaste" umprogrammieren, die bei mehrmaligen Drücken bestimmte Aktionen ausführen kann, wie die Kamera zu starten.

Stellen Sie sich vor, wie viel praktischer der neue Action Button wäre, wenn Sie mehrere Funktionen damit ausführen könnten, indem Sie diesen einfach unterschiedlich oft drücken. Nun, vielleicht wollte Apple sein ganzes Pulver nicht auf einmal verschießen und hebt sich ein paar Verbesserungen für kommende iOS-Updates auf.

Warum das Display in Android-Smartphones besser ist

Wenn wir schon über Dinge sprechen, die Android-Smartphones besser machen, dann müssen wir zwangsläufig über den iPhone-Bildschirm sprechen. Nicht, dass dieses mit seinem Super Retina XDR Display viele Wünsche übrig lassen würde:

1.000 Nits maximale typische Helligkeit

1.600 Nits Spitzenhelligkeit (HDR)

2.000 Nits Spitzenhelligkeit (im Freien)

Egal, ob Pro- oder Nicht-Pro-Modell: Das iPhone-Display ist schön hell und bietet tolle Farben. Doch was fehlt, sind zwei Features, bei denen man nur wirklich schwer nachvollziehen kann, weshalb Apple diese lediglich auf seine Pro-Modelle bringt: Always-On und 120 Hertz.

USB-C: Warum Android-Smartphones besser sind

Der Wechsel von Lightning auf USB-C war mehr als überfällig. Wenn es nach Apple gegangen wäre, würde wohl auch noch im iPhone 15 (Pro) ein Lightning-Anschluss stecken, doch dem hat die EU mit seiner Verordnung einen Riegel vorgeschoben.

USB-C auf dem iPhone macht richtig Spaß: Sie können unterschiedliches und super praktisches Zubehör anschließen und endlich Macbook, iPad und iPhone mit ein und demselben Kabel aufladen. Doch genau hier sind wir an dem Punkt, bei dem wir wieder auf die Konkurrenz schielen und feststellen müssen, dass es auch hier besser geht.

Dass Apple Unterschiede beim USB-C-Anschluss machen würde, war schon im Vorfeld klar. Im Vorfeld der Keynote bezogen sich die Spekulationen jedoch nur auf die Datenübertragungsgeschwindigkeit. Nach der Keynote wissen wir nun: Auch Schnellladen ist nicht wirklich möglich.

iPhone 15 (Plus) iPhone 15 Pro (Max) Standard USB 2 USB 3 Geschwindigkeit 480 Mbit/s 10 Gbit/s Ladegeschwindigkeit 50 % in 30 Min. (20 W) 50 % in 30 Min. (20 W)

Während also das iPhone 15 (Pro) innerhalb einer halben Stunde 50 Prozent des Akkus lädt, schafft das Xiaomi 13TPro eine komplette Ladung (von 0 auf 100 Prozent). Ob das Schnellladen so gut für den Akku ist? Davon mal ganz abgesehen, kann wohl niemand abstreiten, dass ultraschnelles Aufladen in manchen Situationen schon sehr praktisch sein kann. (Macwelt)