Bei allem Respekt: Der offizielle App Store von Microsoft ist nicht der "Place to be", wenn man neue Windows-Software entdecken möchte. Experimentierfreudige Nutzer dürften vielmehr mit Github glücklich werden. Die Plattform für Softwareentwicklungsprojekte (2018 von Microsoft für 7,5 Milliarden Dollar erworben) bietet ein Füllhorn an wunderbarer, merkwürdiger, grotesker und kostenloser Independent-Applikationen.

Natürlich ist Github nicht wirklich ein App-Store und auch nicht als solcher konzipiert. Vielmehr richtet sich die Plattform dediziert an die Developer-Community. Nicht wenige Projekte sind individuellen Entwicklungsproblemen entsprungen, deren Lösung die Programmierer mit der Gemeinschaft teilen wollen. In manchen Fällen entstanden daraus populäre Lösungen - die auf Github deutlich früher verfügbar waren als in Microsofts App Store.

Leider gibt sich der Windows-Konzern auch keine besondere Mühe, Endbenutzern den potenziellen Mehrwert von Github nahezubringen. Das ist schade, wie unter anderem die folgenden 26 Github-Applikationsperlen belegen.

GitHub-Apps: 26 empfehlenswerte Windows-Projekte

Wichtig: Bevor Sie eine der gelisteten Anwendungen herunterladen, sollten Sie sich darüber im Klaren sein, dass die Installation von Github-Apps im Vergleich zu Software aus dem offiziellen Windows App Store ein gewisses Risiko mit sich bringt: Viele (Hobby-)Entwickler sparen sich die Ausgaben für Code-Signatur-Zertifikate. Das führt dazu, dass der SmartScreen-Filter von Windows sie als potenziell gefährlich einstuft. Auch wenn eine Applikation nicht bösartig im engeren Sinne ist, kann sie dennoch Probleme verursachen, insbesondere, wenn sie grundlegende Änderungen an Ihrem Rechner vornimmt.

Die Integrität bestimmter Anwendungen lässt sich bestenfalls anhand vorliegender Rezensionen überprüfen. Ansonsten sollten Sie sich mit einem Blick auf die jeweilige Projektseite auch darüber informieren, ob die Anwendung noch aktiv weiterentwickelt wird.

Der Download eines der folgenden Projekte erfolgt auf eigene Verantwortung.

