In jeder achten Geschäftsführung wird 2024 die Position des Chief Artificial Intelligence Officers (CAIOs) zu finden sein. Da Unternehmen dem Produktivitätsversprechen der KI hinterherjagen werden, dürfte dieser oder ein ähnlicher Titel allgegenwärtig sein. Von den Unternehmen, die schon jetzt über eine klar definierte KI-Strategie verfügen, sagen zwölf Prozent, dass sie einen CAIO mit der Verantwortung für die KI-Strategie betraut haben. Nur in absoluten Ausnahmefällen, nämlich in zwei Prozent der befragten Betriebe, wird dem Chief Data Officer (CDO) diese Aufgabe zugeteilt.Die Forrester-Analysten glauben aber nicht, dass die Datenchefs nun aus den Organigrammen verschwinden werden. Auch in Zukunft seien Daten die entscheidende Ressource, die in zu vielen Firmen wegen Qualitäts-, Governance- und Zugangsproblemen noch immer zu wenig genutzt werde. Künftig müsse es beide Funktionen geben, den KI- und den Datenmanager. Um Daten in wertvolles Wissen zu verwandeln, müssten eben beide an einem Strang ziehen.