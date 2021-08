Das Cybersecurity-Business boomt. Angesichts eines blühenden Cybercrime-Ökosystems im Untergrund und immer neuer und ausufernder Cyberangriffe ist das kein Wunder. IT-Sicherheit ist für Unternehmen längst keine Option mehr, sondern zum Obligatorium geworden. Doch es gibt auch gute Nachrichten: Auf der Verteidigungsseite entstehen unentwegt neue, junge Unternehmen, die danach streben, das Sicherheits-Game mit Innovationen zu revolutionieren.

Ein regelmäßiger Schauplatz des Security-Startup-Wetteiferns ist Europas größte Fachmesse für IT-Sicherheit, die it-sa in Nürnberg. Bereits zum vierten Mal wird dort in diesem Jahr das beste Security-Startup gekürt.

Das große Security-Startup-Wettpitchen

Zehn junge Unternehmen aus dem DACH-Raum konnten die Fachjury in einem Vorauswahlprozess bereits von sich überzeugen, jetzt müssen sie sich dem Urteil der IT-Sicherheits-Community stellen. Abstimmen können alle Interessierten - bis zum 9. September. Dann gipfelt die Abstimmungsphase zum UP21@it-sa Award in einem Pitch-Event, das live auf der Online-Plattform der Messe übertragen wird. Dort müssen sich die Jungunternehmer von der Fachjury "löchern lassen". Das beste Security Startup 2021 wird schließlich am 14. Oktober auf der it-sa gekürt.

Die Nominierten für den UP21@it-sa Award decken unterschiedlichste Bereiche der IT Security ab. Allen gemein ist das Ziel, zu mehr Datenschutz und einem erhöhten Sicherheitsniveau - nicht nur in Unternehmen - beizutragen. Was die Security-Startups im Einzelnen so in petto haben, erzählen Ihnen die Gründerinnen und Gründer in unserer Videogalerie am besten selbst: