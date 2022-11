Im ersten Jahr der Corona-Pandemieglänzte Zoom mit einem Umsatzanstieg von rund 300 Prozent, weil viele Mitarbeiter ins Home-Office beordert wurden und auf entsprechende Collaboration- und Conferencing-Tools angewiesen waren. Eine Nachfrage, die sich angesichts der Back-to-office-Bewegungen in vielen Unternehmen abgeschwächt hat. So weist Zoom für das dritte Quartal des laufenden Geschäftsjahres 2022 einen Rückgang des Online-Umsatzes um neun Prozent im Vergleich zum Vorjahr auf 487,6 Millionen Dollar aus. Die rückläufigen Online-Einnahmen in Verbindung mit steigenden Ausgaben führten zudem zu einem Rückgang des Nettogewinns aus dem operativen Geschäft um 23 Prozent auf 66,5 Millionen Dollar.

Online-Rückgang

Die spannende Frage für Zoom ist nun, inwieweit es gelingt, den Online-Rückgang durch Verkäufe im Enterprise-Segment zu kompensieren. Zumindest der Unternehmensumsatz in Gänze gibt erste Hinweise darauf, dass es Zoom gelingen könnte. Er belief sich im dritten Quartal auf 614,3 Millionen Dollar, was einem Plus von 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht.

Fokus auf Business-Kunden

Kelly Steckelberg, CFO von Zoom, erklärte in einer Telefonkonferenz mit Analysten, dass das Unternehmen ein starkes Wachstum bei Zoom Phone sowie Beiträge von Zoom Rooms und anderen Produkten verzeichne. So erwarte man, dassUnternehmenskunden im Laufe der Zeit einen immer höheren Anteil am Gesamtumsatz ausmachen werden. Wie aus einer Abschrift des Gesprächs, die auf Seeking Alpha veröffentlicht wurde, hervorgeht, zählt Zoom der Finanzchefin zufolge "ungefähr 209.300 Unternehmenskunden, was einem Anstieg von 14 Prozent gegenüber dem gleichen Quartal des letzten Geschäftsjahres entspricht."Gleichzeitig versuche sich das Unternehmen, von seinem Image als ausschließlichem Videokonferenzplattform-Anbieter zu lösen, so Steckelberg.

Keine Entlassungen angekündigt

Für das Gesamtjahr senkte Zoom seine Umsatzprognose auf maximal 4,38 Milliarden Dollar, nachdem das Unternehmen zuvor von 4,4 Milliarden Dollar ausgegangen war. Der Aktienkurs von Zoom sank am Dienstagmorgen um 7,7 Prozent. Im Gegensatz zu anderen großen US-Tech-Konzernen, die in den letzten Monaten nach schlechten Finanzergebnissen große Entlassungswellen ankündigten, um ihren Kosten zu senken, will Zoom jedoch keine Stellen streichen. Allerdings kündigte Steckelbergim Gespräch mit den Analysten an, dass man imGeschäftsjahr 2024 weniger neue Mitarbeiter einstellen werde.