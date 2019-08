Xiaomi beeindruckt mit besonders starken Smartphones zu fairen Preisen. So ist das aktuelle Flaggschiff Xiaomi Mi 9 mit seiner Triple-Kamera und dem Snapdragon 855 technisch auf dem Niveau eines Galaxy S10/S10+ (Test) und Huawei P30 Pro (Test). Das Xiaomi Mi 9 kostet mit 449 und 499 Euro UVP allerdings nur die Hälfte! Auch wenn das Mi 9 offiziell nicht in Deutschland verkauft wird, listen viele deutsche Händler das EU-Modell mit 64 oder 128 GB Speicherplatz in allen Farben.

Bei Ebay bietet aktuell der Verkäufer xiaomigermanystore das Xiaomi Mi 9 in der 64-GB-Version für 340,20 Euro an. Als Farbe ist nur noch Schwarz verfügbar (Stand: 06.08.2019). Um den Preis zu bekommen, müssen Sie während des Kaufprozesses den Rabattcode PERFEKT eingeben. Anschließend erhalten Sie auf den eigentlichen Preis von 378 Euro 10 Prozent Rabatt. Der gleiche Rabattcode gilt für das 128-GB-Modell. Hier haben Sie die Farbauswahl zwischen Schwarz, Lila und Blau. Die Aktion ist bis zum 31. Dezember 2019 verfügbar oder solange der Vorrat reicht.



Xiaomi Mi 9 günstig kaufen

Gegenüber der UVP von 449 und 499 Euro können Sie ordentlich sparen. Weil der Preisunterschied zwischen der 64- und 128-GB-Version so gering ausfällt, würden wir zu dem Modell mit mehr Speicherplatz raten.

Alle Infos zum Xiaomi Mi 9

Das Xiaomi Mi 9 hat ein nahezu randloses AMOLED-Display mit 6,39 Zoll und zeigt Inhalte mit 2340 x 1080 Pixeln an. Es gibt nur eine kleine Notch am oberen Bildschirmrand für die Selfie-Kamera mit 20 Megapixeln. Auf der Rückseite sitzt die Triple-Cam mit 48, 12 und 16 Megapixeln. Xiaomi verbaut außerdem den starken Octa-Core-Prozessor Snapdragon 855 von Qualcomm mit maximal 2,84 GHz. Android 9 Pie ist ab Werk installiert. Der Akku hat eine Kapazität von 3300 mAh. Außerdem gibt es WLAN-ac und LTE. Das Xiaomi Mi 9 unterstützt das LTE-Band 20, weshalb Sie LTE in Deutschland ohne Einschränkungen nutzen können. Sowohl die 64- als auch die 128-GB-Variante kommt mit 6 GB großem Arbeitsspeicher.