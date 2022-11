Die "2022 State of Digital Trust Survey" von DigiCert hält zahlreiche interessante Erkenntnisse bereit, wenn es um die Beziehungen zwischen Anbietern und Kunden geht. In diesem Rahmen wurden 400 Unternehmen und 400 Verbraucher weltweit befragt. Dabei zeigt sich, dass digitales Vertrauen (Digital Trust) ein wesentlicher Faktor für die Kundenbindung ist:

Da sich die Angriffsfläche zunehmend vergrößert und verändert, benötigen Unternehmen Digital Trust für eine ganze Reihe von Use Cases, darunter zum Beispiel:

Die Kunden legen andererseits immer mehr Wert auf Digital Trust und sind bereit, den Anbieter zu wechseln, wenn sie das Vertrauen in ein Unternehmen verlieren.

The DigiCert 2022 State of Digital Trust survey explores

where enterprises, employees and consumers around

the world have embraced #digitaltrust.



Learn more: https://t.co/DsV3uFio5G pic.twitter.com/HdfPfTWitq