Erstaunlich genug, behandelt Apple seinen Stift wie ein Apple-Watch-Armband oder eine Tastatur: Der Apple Pencil ist nicht in das "Wo ist?"-Netzwerk eingebunden, wenn man ihn verliert, muss man andere Methoden anwenden, um ihn wiederzufinden.

Die einfachste Methode, wenn Sie Glück haben

Um festzustellen, ob der eigene Apple Pencil in der Nähe ist, reicht es, bei dem gekoppelten iPad in die Einstellungen-App zu wechseln und zum Reiter "Bluetooth" zu gehen. Blendet sich dort gegenüber dem Apple Pencil das Wort "Verbunden" in, bedeutet dies, dass der Stift irgendwo in der Nähe und aktiviert ist. Suchen Sie das Zimmer ab, in dem auch das iPad liegt oder die unmittelbaren Nachbarräume, werden Sie höchstwahrscheinlich den Apple Pencil finden.

Wenn der Apple Pencil nicht mit dem iPad verbunden ist

Das Problem mit dem Apple Pencil ist, selbst die erste Generation des Stifts nutzt ein extrem stromsparendes Bluetooth-Modul von Qualcomm. Dieses hat ab Werk einige Power-Management-Funktionen eingebaut bekommen, was bedeutet, nach rund einer Minute ohne Nutzung schaltet sich der Pencil in den Standby-Modus, auf dem gekoppelten iPad wird er als "Nicht verbunden" angezeigt.

Vermuten Sie also Ihren Stift auf dem Sofa, schütteln Sie ordentlich die Kissen durch und beobachten die Bluetooth-Anzeige des iPads: Schaltet sich diese vom "Nicht verbunden" zu "Verbunden", haben Sie neben dem Kissen noch den Apple Pencil aus dem Schlaf geweckt. Im Auto kann der Stift von kleinen Erschütterungen beim Fahren aufwachen und sich mit dem iPad verbinden. Klopfen Sie die Taschen Ihrer Jacken durch, wenn Sie den Stift in einem Kleidungsstück vermuten. Der gleiche Trick gilt für Taschen und Rücksäcke.

Einen Bluetooth-Finder nutzen

Es gibt im App Store unzählige Apps, die den verlorenen Apple Pencil finden können. Der Apple-Zulieferer Nordic Semiconductor hat eine kostenlose App im Store, diese eignet sich aber nur bedingt zur Suche von Apple Pencil, denn dieser wird in der Liste der Geräte anders als eine Apple Watch nicht mit dem Klarnamen genannt.

Es gibt im App Store auch viele Finder-Apps, die nach dem gleichen Prinzip funktionieren, jedoch noch die Klarnamen der Geräte liefern, diese sind meistens gegen ein Abo per In-App-Kauf oder als bezahlte App zu haben. Wir haben zum Beispiel "Find my Pencil" ausprobiert. Der Haken bei allen diesen Apps: Sie finden zwar den Apple Pencil, aber nur dann, wenn der Stift aktiviert ist und ein Bluetooth-Signal sendet. In den meisten Verlustfällen liegt Apples Stift schon eine Weile herum und hat sein Signal längst deaktiviert. Sie können mit solchen Helfer-Apps den Apple Pencil finden, wenn er sich im aktiven Zustand mit dem iPad verbunden hat und die App ihn registriert hat. (Macwelt)