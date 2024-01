Der globale Datenhunger von Unternehmen und Verbrauchern ist nach wie vor ungebrochen. So tauschten die weltweit mehr als 3.100 an den DE-CIX-Internetknoten (DE-CIX = Deutscher Commercial Internet Exchange) angeschlossenen Netz 2023 knapp 59 Exabyte aus. Die Summe von 59 Exabyte entspricht beispielsweise rund 9,8 Milliarden zweistündigen Videostreams.

Champions League sorgt für Peak

Im Vergleich zu den 48 Exabyte im Jahr 2022 entspricht das einer Steigerung um 23 Prozent. Der Peak des Jahres 2023 lag am Abend des 8. Novembers - dem 4. Spieltag der UEFA Champions League. Hier wurde das Jahreshoch von 22,36 Terabit pro Sekunde (Tbit/s) erreicht.

Grundsätzlich gab es bei der Internetnutzung im Jahresverlauf deutliche Unterschiede. Zu Beginn und Mitte 2023 waren Gaming-Dienste besonders gefragt. Das gilt ebenfalls für Videokonferenzen, die häufig jenseits der Urlaubsmonate im Frühjahr und im Spätsommer zum Einsatz kamen. Passend dazu zeigen sich die Peaks im Videostreaming im Sommer und im Winter.

40 Exabyte allein in Frankfurt

Vergleicht man die Entwicklung der einzelnen DE-CIX-Standorte, so bleibt zwar der Frankfurter Knoten mit 40 Exabyte im Jahr 2023 Europas größter Internetknoten. Allerdings können andere Regionen durch aus mit höheren Wachstumsraten aufwarten.

Global steigender Datenverkehr

So stieg beispielsweise der Datendurchsatz in Spitzenzeiten am DE-CIX New York im Vergleich zu Anfang 2023 um rund 22 Prozent auf 1,61 Tbit/s. Für den Internetknoten in Dallas meldet DE-CX einen Peak von 1,01 Tbit/s, das entspricht einem satten Plus von 61 Prozent gegenüber Januar 2023. ). Am DE-CIX Madrid kletterte der Spitzenwert im Jahresverlauf auf 1,54 Tbit/s (plus 44 Prozent) und am DE-CIX Mumbai auf 1,48 Tbit/s (plus 32 Prozent).

Der positive Verlauf spiegelt sich laut DE-CIX auch beim Blick auf die Regionen insgesamt wider, in denen das Unternehmen aktiv ist: So akkumuliert sich der Datenverkehr im Jahr 2023 in Südeuropa auf rund 3,1, in Indien auf 5,7 und in Nordamerika etwa 6,4 Exabyte.