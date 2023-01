Nur noch wenige Tage, dann stellt Samsung im Rahmen seines ersten Unpacked-Events am 1. Februar mit Galaxy S23, S23+ und S23 Ultra die neueste Generation seiner Flaggschiff-Smartphones vor. Dank mehrerer Leaks sind inzwischen die meisten vermeintlichen Details zu den neuen Geräten bekannt, dennoch muss man bei Samsung immer mit Überraschungen rechnen. Hier ein Blick über den aktuellen Wissensstand.

Galaxy S23 Ultra

War beim S22 Ultra der integrierte Stift das Highlight, dürfte sich das Highend-Modell in diesem Jahr mit einer besonders hochauflösenden Kamera von seinen Familienmitgliedern abheben. Wie der Leaker Ice Universe erfahren haben will, soll das S23 Ultra als Kamerasensor den erst vor zwei Wochen vorgestellten ISOCELL HP2 mit 200 Megapixeln bekommen. Der Sensor verspricht extrem detaillierte Fotos und 8K-Videos mit 30 Bildern pro Sekunde und soll gleichzeitig gute Ergebnisse in verschiedensten Lichtverhältnissen liefern. Auch die Auflösung der Frontkamera soll beim Galaxy S23 Ultra mit 12 MP etwas höher ausfallen.

BREAKING!

Samsung released ISOCELL HP2, a special sensor for Galaxy S23 Ultra.

200MP,0.6µm,1/1.3" pic.twitter.com/PbdY44l1TU — Ice universe (@UniverseIce) January 17, 2023

Was den Chipsatz betrifft, setzt Samsung wenig überraschend bei der gesamten S23-Familie auf Qualcomms Snapdragon 8 Gen 2. Der Chipsatz ist angeblich über 25 Prozent schneller als Gen 1, soll eine deutlich verbesserte KI-Verarbeitung aufweisen und laut Qualcomm bis zu 40 Prozent energieeffizienter arbeiten. Das Beste: Wie der bekannte Analyst Ming-Chi Kuo behauptet, wird Samsung den Snapdragon 8 Gen 2 als Antrieb für das Galaxy S23 in allen Ländern einsetzen, anstatt wie bislang in Regionen wie Asien und Europa die hauseigenen und weniger beliebten Exynos-Chips zu verwenden. Der Arbeitsspeicher soll bis zu 12 GB RAM betragen.

In Sachen Optik deuten die von Nieuwe Mobiel gezeigten Bilder an, dass das Galaxy S23 Ultra über ein etwas flacheres Design als sein Vorgänger verfügt.

Galaxy S23 und S23+

Bei S23 und S23+ soll das Update weniger umfangreich ausfallen: Evolution statt Revolution. So wird spekuliert, dass die beiden Modelle neben den bereits erwähnten Snapdragon 8 Gen 2 und einer 12-MP-Frontkamera noch einen etwas größeren Akku erhalten. Außerdem vermeldet Ice Universe, dass die 256-GB-Modelle mit einem schnelleren UFS-4.0-Speicher ausgestattet sind, während im Basismodell mit 128GB der um knapp die Hälfte langsamere Speichertyp UFS-3.1 verbaut ist.

It is understandable that the 128GB of the S23 uses UFS 3.1. There are indications that Samsung does not seem to produce the 128GB version of the UFS 4.0 chip. It is currently known that only Kioxia has produced the 128GB UFS4.0, but through the 128GB UFS4 chip of the Xiaomi 13 — Ice universe (@UniverseIce) January 28, 2023

Ansonsten sind S23 und S23+ voraussichtlich mit den bereits vom Vorgänger bekannten 6,1- und 6,6-Zoll-Displays ausgestattet. Auch das Design bleibt weitgehend gleich, allerdings soll auf der Rückseite der auffällige Kamerabuckel des S21 und S22 verschwinden Stattdessen werden die Kameras wie bei der Ultra-Serie einzeln auf der Rückseite platziert.

The highest brightness of Samsung Galaxy S23 Ultra is confirmed as 1750nit. via @rquandt pic.twitter.com/4836yXxtRr — Ice universe (@UniverseIce) January 27, 2023

Preise deutlich gestiegen

Zuletzt noch die Preise - auf die Gefahr hin, die Vorfreude auf die neuen Smartphones zu drosseln: Wie der IT-Experte und Leaker Roland Quandt über einen spanischen Einzelhändler erfahren hat, will Samsung beim Galaxy S23 die Preise deutlich anheben. Im Schnitt soll die Preisdifferenz zu den Vorjahresmodellen rund 100 Euro betragen. Allerdings kann man wie bei Samsung üblich mit interessanten Preisnachlässen oder Kombiangeboten rechnen - angesichts der deutlich eingebrochenen Smartphone-Verkäufe im vergangenen Jahr sicher keine schlechte Idee.

Germany and Benelux it seems to be 949 for S23 base and 1399 for S23U base. No clue about S23+ for these countries. As usual, pricing depends on local taxes, duties etc. There will be some nice deals (like upgrade to next higher mem spec during pre-orders when buying base model) — Roland Quandt (@rquandt) January 24, 2023

Weitere Produkte

Wie auf allen Unpacked-Events wird Samsung neben den neuen Smartphone-Flaggschiffen voraussichtlich noch weitere Produkte vorstellen. So ist auf der Reservierungsseite von Samsung von einem neuen Galaxy Book - vermutlich dem Galaxy Book 3 Ultra - die Rede. Gerüchten zufolge haben die Südkoreaner außerdem ein neues Tablet und neue Ohrhörer im Köcher. Angesichts der wirtschaftlichen Lage und der nicht unbedingt berauschenden Nachfrage nach den Vorgängern könnte der Launch jedoch auch später im Jahr erfolgen.