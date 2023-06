Netzwerkprogrammierbarkeit: Durch die Öffnung der Netzwerkinfrastruktur nicht nur für manuelle Eingriffe, sondern auch für programmatische Interaktionen über APIs, trägt SDN die Vernetzung in den zunehmend automatisierten IT-Betrieb von heute. Speziell NetOps (die Anwendung von automatisierten CI/CD-Methoden , die den Kern von DevOps bilden, auf die Welt der Netzwerke) ist ausschließlich in einer Welt möglich, in der das Netzwerk per Code bereitgestellt und gemanagt werden kann.

Richtlinien einfach erstellen und ändern: Durch die Zentralisierung des Netzwerk-Managements ermöglicht Software-defined Networking, neue Richtlinien in Bezug auf Sicherheit, QoS und mehr für alle Geräte auf einmal einzuziehen. In Kombination mit den Möglichkeiten der Automatisierung realisiert das eine schnelle und automatische Anpassung des Netzwerks an veränderte Bedingungen. Darüber hinaus ermöglicht SDN es auch, allgemeine Richtlinien festzulegen, die auf ein zugrundeliegendes, heterogenes Netzwerk angewendet werden können. Das ist insbesondere in Szenarien wichtig, in denen ein SDN-Controller Standard-Computer, Edge-Devices und IoT-Sensoren verwaltet.