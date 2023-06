Es ist Freitagnachmittag. Plötzlich ruft Ihr CIO Sie an und teilt Ihnen mit, dass Daten von einem Public-Cloud-Server verschwunden sind und er die so schnell wie möglich wiederbenötigt. Doch es kommt noch schlimmer:

Es liegen keine aktuellen Sicherungskopien der Daten vor. Bei den Backups , die Ihr Cloud-Anbieter in Ihrem Namen erstellt, handelt es sich lediglich um Kernsystem-Backups. Diese sind also für Ihre Zwecke unbrauchbar.

Neben diesen fatalen Missverständnissen ist auch die Annahme weit verbreitet, dass diejenigen, die für den Betrieb und die Sicherheit von Cloud-Systemen zuständig sind, das Problem schon im Griff haben werden.

Der traditionelle BCDR-Ansatz fokussiert auf physische Infrastrukturen und On-Premises-Lösungen. Für Unternehmen gilt es nun, sich diesbezüglich an die dynamische Natur der Cloud anzupassen. Flexibilität, Skalierbarkeit und Kosteneffizienz dieser Systeme bringen schließlich auch neue Komplexitäten und Schwachstellen mit sich. Entsprechend sollten Unternehmen auf moderne Business-Continuity- und Disaster-Recovery-Methoden setzen.

