Wenn Sie ein iPad, einen Mac oder beides verwenden, um Dinge zu erledigen, werden Sie sich nach dem Launch im Herbst sicher den Stage Manager ansehen. Die Funktion lässt sich im Kontrollzentrum von Mac und iPad aktivieren und deaktivieren und soll das Multitasking auf den Geräten verbessern.

Was ist der Stage Manager?

Der Stage Manager wurde auf der WWDC 2022 vorgestellt und zeigt, dass Apple versucht, eine harmonischere Schnittstelle zwischen Macs und iPads zu schaffen. Stage Manager ist eine Multitasking-Funktion, die den Desktop besser organisieren soll. Die Idee ist, dass die Dinge, die Sie gerade tun, im Vordergrund stehen, während alle anderen Anwendungen, auf die Sie zugreifen müssen, leicht zugänglich sind.

Zu diesem Zweck werden geöffnete Fenster auf der linken Seite des Bildschirms in Form von kleinen Screenshots angezeigt. Diese werden jedem, der Spaces auf dem Mac verwendet, bekannt vorkommen. Die Idee ist, dass das Fenster der Anwendung, mit der Sie gerade arbeiten, in der Mitte angezeigt wird, während die anderen geöffneten Anwendungen und Fenster auf der linken Seite in der Reihenfolge ihrer Aktualität angeordnet sind. Das macht es einfacher, in andere Anwendungen hinein- und wieder herauszugehen, ohne den Überblick zu verlieren.

Auf iPads können Benutzer überlappende Fenster unterschiedlicher Größe in einer einzigen Ansicht erstellen, Fenster von der Seite ziehen und ablegen oder Apps aus dem Dock öffnen, um Gruppen von Apps für schnelleres, flexibleres Multitasking zu erstellen. Stage Manager bietet außerdem volle Unterstützung für externe Displays mit Auflösungen von bis zu 6K. So können Sie den idealen Arbeitsbereich einrichten und mit bis zu vier Apps auf dem iPad und vier Apps auf dem externen Display arbeiten.

Stage Manager auf dem Mac aktivieren & nutzen

Der Stage Manager ist auf Macs mit macOS Ventura standardmäßig aktiviert, aber Sie können ihn über einen Schalter im Kontrollzentrum ein- und ausschalten. Sie können auch ändern, welche Apps im Stage Manager angezeigt werden, allerdings gibt es hier nur zwei Optionen:

Aktuelle Apps anzeigen : Die zuletzt verwendeten Apps werden auf der linken Seite angezeigt

Aktuelle Apps ausblenden: Die Apps werden ausblendet, bis Sie mit der Maus auf die linke Seite fahren.

Sie können den Stage Manager auch zur Menüleiste hinzufügen: Öffnen Sie dazu Systemeinstellungen>Steuerungszentrale>Stage Manager und aktivieren Sie In der Menüleiste anzeigen.

Starten Sie die Anwendungen, die Sie verwenden möchten, sobald Sie Stage Manager aktiviert haben. Je nach Einstellung für "Zuletzt verwendete Anwendungen" (siehe oben) werden entweder kleine Symbole für diese Anwendungen links auf dem Bildschirm angezeigt oder Sie können sie aufrufen, indem Sie den Mauszeiger an den linken Rand des Bildschirms bewegen. Sie können dann die App, die Sie zusammen mit Ihrer bestehenden primären App verwenden möchten, von links in die Mitte ziehen.

Die beiden Apps sind nun gruppiert und stehen nebeneinander im Stage Manager-Fenster zur Verfügung. Sie werden auch visuell als zwei Apps in der Ansicht dargestellt.

Um eine andere App oder ein anderes App-Paar zu öffnen, müssen Sie auf das Symbol in der Stage Manager-Ansicht tippen.

Stage Manager auf dem iPad aktivieren & nutzen

Sie können den Stage Manager auf einem iPad auch über das Kontrollzentrum aktivieren. Streichen Sie einfach von oben rechts auf dem Bildschirm nach unten und tippen Sie auf das Stage Manager-Symbol, das wie ein Kasten mit drei Punkten links daneben aussieht. Tippe es erneut an, um es auszuschalten. Sobald die Funktion aktiviert ist, werden die von Ihnen verwendeten Apps in der Mitte des Bildschirms angezeigt, mit einem linken Bereich, der alle derzeit aktiven (aber nicht verwendeten) Apps enthält.

Ein weiterer Vorteil für iPad-Benutzer: Wenn Sie den Stage Manager aktiviert haben, können Sie die Größe von Fenstern ändern, indem Sie an der geschwungenen weißen Linie in der rechten unteren Ecke einer App ziehen. Um eine aktive App zu schließen, zu minimieren oder andere Optionen zu finden, tippen Sie einfach auf das Symbol mit den drei Punkten oben in der Mitte der App; dies ist auch das Steuerelement, mit dem Sie die Gruppierung von Apps aufheben können, indem Sie auf das letzte Symbol (Strich) tippen.

Wie beim Mac können Sie den Stage Manager so einstellen, dass die zuletzt verwendeten Apps ein- oder ausgeblendet werden und Sie sehen, welche Ihrer Apps gerade aktiv sind. Um eine neue App oder eine App-Kombination zu öffnen, tippen Sie einfach auf das Symbol in der Stage Manager-Ansicht.

Apple Stage Manager - Systemvoraussetzungen

Um die Stage-Manager-Benutzeroberfläche von Apple nutzen zu können, brauchen Sie einen Mac mit macOS Ventura oder ein iPad mit iPad OS 16. Die Funktion ist mit jedem Mac kompatibel, auf dem macOS Ventura ausgeführt werden kann, nämlich:

iMac (2017 und neuer)

MacBook Pro (2017 und neuer)

MacBook Air (2018 und später)

MacBook (2017 und später)

Mac Pro (2019 und später)

iMac Pro

Mac mini (2018 und später)

Voraussetzung bei iPads ist, dass sie mit einem Apple M-Prozessor ausgestattet sind. Damit ist die Funktion auf die aktuellen Versionen des iPad Pro (11 Zoll und 12,9 Zoll) und das kürzlich vorgestellte iPad Air beschränkt.

Dieser Artikel basiert auf einem Beitrag der US-Schwesterpublikation Computerworld.