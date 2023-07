Das ultraschnelle Surferlebnis mit 5G führte Apple erstmals 2020 ein. Seitdem unterstützen immer mehr iPhone-Modelle den aktuell besten Mobilfunkstandard:

Wenn Sie eines der aufgelisteten Modelle besitzen, können Sie 5G nutzen. Allerdings gibt es auch gute Gründe, um das Feature abzustellen.

5G hat nicht nur Vorteile

Schnelles Internet ist schön, kann aber auch Nachteile mit sich bringen. So verbraucht das 5G-Modem etwa deutlich mehr Strom. Sollten Sie also ein Power-User sein und keine Powerbank oder Ladekabel sowie Netzteil zur Hand haben, sollten Sie die 5G-Funktion in den Einstellungen besser deaktivieren. Gehen Sie dabei wie folgt vor:

Öffnen Sie die Einstellungen Wählen Sie Mobilfunk Tippen Sie auf Datenoptionen Klicken Sie auf Sprache & Daten Wählen Sie 4G aus Wenn Sie nicht gänzlich auf 5G verzichten möchten, wählen Sie 5G automatisch aus. In dem Fall wird 5G nur dann verwendet, wenn dies für die Leistung benötigt wird und optimiert so die Batterielebensdauer.

Obendrein kann 5G in Deutschland nicht überall empfangen werden. Sollten Sie in einem der Gebiete ohne 5G-Abdeckung leben, ist es ratsam, das 5G-Feature zu deaktivieren. Entsprechende iPhone-Modelle suchen nämlich ständig nach einem 5G-Signal, was ebenfalls zu Lasten des Akkus geht. (Macwelt)