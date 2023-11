Ein Smartphone, das um die 200 Euro oder gar noch weniger kostet, erfüllt grundsätzlich alle wichtigen Funktionen, die ein modernes Handy so mitbringt. Sie können Schnappschüsse mit der Kamera aufnehmen, Whatsapp nutzen, auf Tiktok, Instagram & Co. posten und natürlich auch im Internet surfen und telefonieren.

Und es gibt auch einen Markt für diese günstigen Smartphones, andernfalls würden Samsung & Co. diese Geräte gar nicht anbieten. Etwa als Zweit-Smartphone, Handy für die Großeltern oder wer wirklich noch kein Smartphone hatte und erst mal ganz entspannt einsteigen wollen.

Nachteile eines 200-Euro-Handys

Klar, Sie können mit einem 200-Euro-Smartphones nahezu alles machen, wie mit einem teureren Handy. Nur nicht so lange, nicht so schnell und nicht so gut. Die Details:

Updates: Besonders günstige Smartphones erhalten oft nicht so lange Updates wie höherpreisige Smartphones. Samsung bildet hier eine Ausnahme mit seiner Update-Garantie von 4 Jahren, die das Unternehmen 2021 ankündigte.

Kommt eine neue Android-Version heraus, wie zuletzt Android 14, dann fokussieren sich die Hersteller zunächst auf die Top-Modelle, zum Schluss folgen die günstigsten Geräte. Der Grund: Die Spitzenmodelle sind meist das Aushängeschild einer Marke und sollten schnell nach Software-Release die neuesten Features erhalten. Außerdem zahlen Kunden für die Handys viel Geld und erwarten genau diesen Service auch.

Kamera: Die höchste Kameraqualität bekommen Sie in den teuersten Top-Smartphones. Doch auch die Mittelklasse mit Geräten wie dem Galaxy A54 können mittlerweile mit ihrem Kamera-Setup überzeugen. Denn hier verbauen Hersteller heutzutage Specs der vergangenen Top-Modelle ein.

Bei besonders billigen Smartphone reicht die Kamera oft nur für Schnappschüsse zwischendurch. Vor allem bei Aufnahmen unter schlechten Lichtverhältnissen haben diese Kameras ihre Schwächen. Auch fangen Sie oft nicht so viele Details ein und haben Probleme bei Zoom-Aufnahmen.

Performance: Billige Smartphones sind langsam. Das ist einfach so. Wer zu einem sehr günstigen Gerät greift, der muss bereits nach dem erstmaligen Einschalten des Handys mit Verzögerungen und auch Rucklern rechnen. Je mehr Sie den Speicher mit Dateien füllen, umso träger wird auch das Gerät. So kann es gefühlte Ewigkeiten dauern, bis sich Fotos in der Galerie-App öffnen oder Sie Apps wie die Kamera oder Whatsapp öffnen können.

Je länger Sie das Smartphone nutzen, desto mehr Leistungseinbußen werden Sie feststellen.

Während ich bei späten Updates oder einer Kamera, die sich nur für Schnappschüsse eignet, noch ein Auge zu drücken kann, ist ein träges Gerät mein absolutes No-Go. Das liegt natürlich daran, dass ich weiß, dass es auch schneller geht. Wenn damals Webseiten aufgrund der super langsamen Internetleitungen auch mal eine Minute lang geladen haben, war das kein Problem. Man kannte es nicht anders.

Doch heute passiert alles blitzschnell - Webseiten laden sofort, wir verschicken Bilder und Videos innerhalb von Sekunden, Downloads dauern keine Tage mehr und wir streamen 4K-Filme als gäbe es kein Morgen.

Wer billig kauft, kauft zweimal

Sie kennen doch sicher den Spruch, "Wer billig kauft, kauft zweimal". Und genau das trifft auch auf diese günstigen Handys zu.

Vor allem ist also die viel zu geringe Performance, die mich bei 200-Euro-Smartphones so sehr stört, dass ich davon dringend abrate. Denn glauben Sie mehr: Wenn das jungfräuliche Smartphone bereits nach dem Auspacken mit Verzögerungen zu kämpfen hat, dann wird es im Laufe der Zeit nur schlimmer. Dann dauert es nicht nur einen Moment, bis Apps laden oder die Kamera auslöst. Dann ruckelt das Handy auch schon, wenn Sie nur auf dem Homescreen hin und her wischen.

Das wird Ihre Geduld auf die Probe stellen und schnell dazuführen, dass Sie doch etwas Schnelleres bevorzugen. Nur haben Sie jetzt ja schon rund 100 Euro oder gar etwas mehr für das Handy ausgegeben, dass bereits nach Kauf ihren Ansprüchen nicht mehr gerecht wird. Heißt: Sie kaufen als nächstes ein empfehlenswertes Mittelklasse-Smartphone wie das Galaxy A34 oder das Galaxy A54.

So wird also ein zunächst billiges Smartphone schnell teurer, da Sie zweimal kaufen müssen.

Ich bevorzuge generell die (höhere) Mittelklasse in vielen Bereichen. Bei mir muss es nicht immer das Beste vom Besten sein, aus den genannten Gründen darf es auch nicht das Günstigste sein. Mit der Mittelklasse machen Sie grundsätzlich nichts falsch. Die Geräte bieten anständige Hard- und Software, die die alltägliche Nutzung schön smooth gestalten.

