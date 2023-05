Das Motorola ThinkPhone wird als DAS Android-Business-Device des Jahres 2023 angepriesen. Es ist das erste Mal, dass das Unternehmen - das sich seit 2014 im Besitz von Lenovo befindet - ein reputationsstarkes Lenovo-Brand so prominent vermarktet.

Dabei stellt Motorola insbesondere auf die Cybersecurity-Funktionalitäten seines Smartphones ab und vermittelt auf seiner Produktseite die Botschaft, es wäre aus Sicherheitsperspektive das beste Gerät das man besitzen könne. In einer Pressemitteilung spricht der Konzern von "spezialisierter Hardware, Software und Prozessen, die die Sicherheit des gesamten Geräts gewährleisten". Ich habe wirklich versucht, diese Zeilen zu lesen, ohne dabei mit den Augen zu rollen - beziehungsweise die Hände über dem Kopf zusammenzuschlagen.

Verstehen Sie mich nicht falsch: Das ThinkPhone von Motorola sieht von außen tatsächlich sehr gut aus und hat mit seiner Verarbeitungsqualität auch in ersten Tests überzeugt. Es ist zudem mit Sicherheit ein Android-Telefon mit einzigartigen Designelementen (die vom klassischen ThinkPad-Design inspiriert sind). Das alles ändert allerdings nichts an einem schwerwiegenden Problem, wenn es um Lenovos Android-Telefone im Allgemeinen geht.

Dernn jedem Privat- und Business-Anwender sollte klar sein, dass Motorola bislang ein furchtbares Gebahren an den Tag gelegt hat, wenn es darum geht, seine Produkte nach dem Verkauf mit aktueller Software zu versorgen. Schon seit Jahren demonstriert das Unternehmen immer wieder "eindrucksvoll", dass man sich nicht um den Support für seine Devices kümmert und sich nicht die geringste Müge gibt, kritische Updates zeitnah zu veröffentlichen.

Ich beobachte Android-Upgrades herstellerübergreifend nun schon seit über einem Jahrzehnt und kann mit gutem Gewissen schreiben, dass Motorola schon seit Ewigkeiten vor sich hinstolpert und versagt, wenn es darum geht, signifikante Softwareupdates bereitzustellen. Und wir reden hier nicht von leichten Verzögerungen: Von Android 9 bis Android 13 hat es das Unternehmen beispielsweise in keinem einzigen Fall geschafft, kritische Softwareupdates innerhalb von sechs Monaten nach Veröffentlichung an seine zahlenden Kunden zu verteilen.

Im Fall von Android 13 sind nun bereits mehr als acht Monate seit der Veröffentlichung vergangen. So lange schlagen sich Besitzer von Motorola-Flaggschiff-Smartphones nun schon mit einem veralteten Betriebssystem herum. Nicht nur die offiziellen Lenovo-Foren quellen diesbezüglich vor Nutzerbeschwerden über:

No Android 13 till now... They said they will provide "Early months of 2023" ... But still now no Android 13 update. Its my biggest mistake to buy a Motorola phones.