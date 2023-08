Ein wiederkehrendes Thema auf der diesjährigen VMware-Explore-Konferenz in Las Vegas ist die Kombination von Dingen, um sie einfacher zu verwalten und zu sichern. So will das Unternehmen etwa, wie berichtet, eine eigene KI-Lösung basierend auf der VMware Cloud Foundation in Verbindung mit der Nvidia AI Enterprise Software realisieren.

VMware Edge Cloud Orchestrator

Ein anderes Thema ist die Kombination von Edge und Secure Access Service Edge (SASE). Auch wenn im SASE bereits das Wort Edge steckt, so umfassten viele SASE-Lösungen nicht unbedingt Edge-Geräte.

Dies will VMware jetzt mit dem VMware Edge Cloud Orchestrator ändern. Er ersetzt den VMware SASE Orchestrator und bietet künftig, wie es heißt, ein einheitliches Management für VMware SASE und VMwares Edge Compute Stack.

Unterstützte Plattformen

Laut Wendy Brown, Director of Integrated Product Marketing für VMware SASE und Edge, "ist es das erste Angebot der Branche, das die Lücke zwischen Edge Networking und Edge Compute schließt". Es werde Unternehmen dabei unterstützen, ihre Edge-Umgebungen zu planen, bereitzustellen, auszuführen, zu visualisieren und zu verwalten. Darüber hinaus soll es ihnen helfen, Edge-native Anwendungen auszuführen.

Zum Start werde die Plattform VMware Cloud Web Security, VMware Edge Network Intelligence, VMware SD-WAN und VMware Secure Access unterstützen. Später würden auch VMware Edge Compute Stack, VMware Private Mobile Network und VMware SD-Access (früher bekannt als VMware SD-WAN Client) mit aufgenommen.

Private 5G kommt im Herbst

Ein weiteres Thema auf der VMware Explore war Private 5G. Nachdem VMware bereits im Frühjahr einen ersten Vorstoß in Richtung 5G unternahm und eine Partnerschaft mit Dell und AT&T ankündigte, um 5G-Edge-Implementierungen zu vereinfachen, folgt jetzt ein weiterer Schritt.

Im Herbst will VMware mit einem eigenen Managed Private 5G Service an den Start gehen - dem VMware Private Mobile Network. Dabei handelt es sich um einen vollständig verwalteten privaten mobilen Netzwerkdienst, der sowohl in einer 4G- als auch in einer 5G-Version verfügbar sein soll.

VMware Private Mobile Network

Die Bereitstellung übernehmen Service-Provider. Erste Partner hierfür sind laut VMware Betacom, Boingo Wireless und Federated Wireless. Allerdings will das Unternehmen in Zukunft weitere Service-Provider und Telcos in diese Liste aufnehmen.

VMware Private Mobile Network wurde auf der SD-WAN-Infrastruktur von VMware entwickelt, umfasst einen eingebetteten verteilten 4G/5G-Kern und lässt sich eng mit den RAN-Partnern des Unternehmens, einschließlich Airspan, integrieren. Zudem offeriert VMware mit der Telco Cloud Platform eine standardisierte virtuelle Infrastruktur, die Telco-Kunden nutzen können, um ihre Makro-Mobilfunknetze und Kabelnetze zu betreiben.