Was ist Design Thinking?

In diesem Video gehen wir der Frage auf den Grund, was Design Thinking überhaupt ist und warum es in letzter Zeit einen solchen Hype erlebt. Eines vorneweg: Design Thinking ist nicht nur ein Workshop-Format, sondern eine Philosophie.

Digitalisierung am Arbeitsplatz

Im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung hat sich die Art und Geschwindigkeit gewandelt, mit der Prozesse ablaufen. Das verlangt den Mitarbeitern einiges ab, insbesondere ist aber ein Kommunikationsverhalten gefragt, mit dem sie die Veränderungen im Griff behalten.

Dropbox im Unternehmen einsetzen

Wenn Sie Dropbox im Team nutzen möchten, stehen Ihnen verschiedene Optionen zur Verfügung. Für kleine und mittelständische Unternehmen (KMUs) bietet sich die Standard- oder Advanced-Variante an. Im Video erklärt Marc Oliver Thoma die Unterschiede.

