Microsoft Yammer im Unternehmen einsetzen

Yammer ist das Enterprise Social Network von Microsoft, also eine Art Facebook für Unternehmen. In Office 365 ist es bereits integriert. In diesem Video erfahren Sie, wozu Yammer nützlich ist und wie Sie darauf zuzugreifen.

Microsoft Yammer - eine Gruppe erstellen

Gruppen sind eine nützliche Funktion von Yammer. Sie unterscheiden sich in öffentliche und private Gruppen. In diesem Video wollen wir Ihnen außerdem den Unterschied zwischen interner und externer Gruppe erläutern und Sie erfahren, wie Sie neue Gruppenmitglieder hinzufügen.

Einführung in Microsoft Planner

Microsoft Planner ist eine Office 365-App. Damit können Sie Teamarbeit und Projekte verwalten. In diesem Video zeigen wir Ihnen Anwendungsbeispiele und demonstrieren, wozu Microsoft Planner einzusetzen ist.

