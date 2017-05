Studie Industrie 4.0: Ausprobieren lohnt sich

Industrie 4.0 kann mehr sein als nur ein Mittel zur Kostenoptimierung. Neben einer höheren Qualität der Produkte könne auch das Kundenerlebnis verbessert werden. Greg Kinsey, Vice President Industrial Iot Solutions Business bei der Hitachi Insight Group, möchte Unternehmen Mut machen, Experimente zu wagen.

Studie Industrie 4.0: Deutsche Unternehmen verschlafen den Start

In vielen Unternehmen herrscht die Meinung vor, das Thema Industrie 4.0. werde erst in drei Jahren richtig Fahrt aufnehmen. Diese Ansicht könnte fatale Konsequenzen haben, so Henning von Kielpinski, VP Business Development & Alliances bei ConSol* Software. Unternehmen, die schon jetzt Erfahrungen in der Praxis mit Industrie 4.0. machen, sichern sich einen Vorsprung, der nachher nicht mehr aufgeholt werden könne - nicht einmal durch Zukauf von Knowhow.

Studie Industrie 4.0: Anwender sehen IT-Infrastruktur als Risiko

Die IT-Infrastruktur wird von Anwendern bei Industrie-4.0.-Projekten häufig als Risiko gesehen. Für Dirk Czepluch, Managing bei R&S Cybersecuruty ipoque, kommt dieses Ergebnis wenig überraschend. Der Sicherheitsexperte weiß, dass Unternehmen häufig sehr heterogene IT-Systeme betreiben. Besonders gefährlich sind veraltete Systeme, die von Herstellern nicht mehr mit Updates versorgt werden.

Selbstmanagement mit macOS - Teamkalender und Freigaben

In diesem Video erfahren Sie, wie Sie einzelne Ereignisse freigeben oder komplette Kalender teilen. Sie lernen, wie Sie Personen zu Ihren Terminen einladen, wie der Abstimmungsprozess vonstattengeht oder wie Sie vollständige Kalender öffentlich bereitstellen.

macOS - E-Mail-Prozesse über Regeln automatisieren

Durch den Einsatz von Regeln lassen sich in der Mail-App von macOS Prozesse automatisieren. Das spart Zeit und steigert Ihre Produktivität. In diesem Video erfahren Sie, wie Sie Regeln in einem lokalen Postfach einsetzen und nach bestimmten Betreffzeilen filtern.

Smart Supply auf der Hannover Messe 2017

Die Zulieferindustrie benötigt zunehmend smarte Lösungen, damit Prozesse effizienter vonstatten gehen. Im Bereich „Industrial Supply“ der Hannover Messe zeigen Aussteller aus 44 Ländern ihre Lösungen: Von Formgedächtnislegierungen, über temperatursensible Materialien bis hin zu innovativen Beschichtungstechnologien.

Alle COMPUTERWOCHE-Videos können Sie hier ansehen.

Die kompletten Tutorials finden Sie bei video2brain.

Abonnieren Sie auch unseren Youtube-Kanal.