Das Automobil hat einen wesentlichen Beitrag zur Entwicklung unserer heutigen, modernen Gesellschaft und unseres urbanen Lebensraums geleistet. Aber mit steigenden Einkommen und explodierendem Verkehrsaufkommen werden die Probleme deutlich: Luftverschmutzung und Feinstaub in gesundheitsgefährdendem Ausmaß und ein permanenter, innenstädtischer Verkehrskollaps sind nur einige der Folgen. Jedes Jahr sterben rund eine Million Menschen bei Verkehrsunfällen. Von der globalen Erwärmung als direkte Folge unseres Mobilitätsverhaltens sind jedoch noch weit mehr Leben bedroht.

Mit Blockchain und autonomen Flotten in die Zukunft

Stellen Sie sich eine Welt vor, in der die Zahl der Fahrzeuge auf unseren Straßen um 90 Prozent reduziert ist, den FAVES ("fleets of autonomous vehicles that are electric and shared") sei Dank. Das Herbeirufen und Bezahlen eines autonomen Vehikels ist in dieser Welt nicht wesentlich komplizierter, als eine Smartphone App zu öffnen. Horrende Leasingraten und Versicherungsprämien sind auf das Niveau einer Nichtigkeit gesunken oder ganz verschwunden, weil der Preis für die kurzfristige Nutzung eines Autos um ein Vielfaches geringer ist, als die Kosten, die ein eigenes Fahrzeug im Stand verursacht.

Das Beste sind jedoch die nur mäßig befahrenen Straßen, die nun mehr Raum für Fußgänger und Radfahrer bieten. Die Luft ist sauberer, die Erderwärmung (durch den CO2-Ausstoß von Fahrzeugen) ist gebändigt, Pendler erfreuen sich an kurzen Wegen und die Landbevölkerung an autonomen Fahrzeugflotten, die dank Crowdfunding eine kostengünstige Mobilitäts-Alternative zum eigenen Auto darstellen.

So - oder so ähnlich - wird unsere Zukunft in einigen Jahren aussehen. Das ist im Wesentlichen zwei Technologien zu verdanken, die gerade zum Mainstream werden: Einerseits das selbstfahrende Auto, das in Echtzeit die schnellste Route zum Ziel findet - genau wie den nächsten Fahrgast. Andererseits die Blockchain-Technologie, die sichere Transaktionen ohne Mittelsmann (beispielsweise Banken oder Carsharing-Anbieter wie Uber) ermöglicht. Der Sicherheitsstandard dieser Technologie wird es Autobesitzern ermöglichen, ihr Fahrzeug zu von ihnen selbst gewählten Bedingungen zu verleihen beziehungsweise zu vermieten.

Die Gebühren für so eine Fahrt könnten in Zukunft direkt von der Blockchain-basierten, digitalen Geldbörse des Nutzers auf das Konto des Fahrzeugbesitzers fließen. Zugangs- und Identifizierungs-Tokens sowie P2P-Transaktionen werden einfaches, sicheres Carsharing ermöglichen. Doch damit nicht genug: Auch Mautgebühren, Fahrzeug-Ladestationen oder Parkplätze könnten auf diese Art und Weise automatisiert abgerechnet oder geteilt werden. Die Identität, Versicherung und Kreditwürdigkeit der User wird dank der Blockchain-Technologie jederzeit verifizierbar sein. Trotzdem bleibt der Nutzer selbst anonym, seine Reisedaten geheim und seine Zahlungsmethoden geschützt. Überwacht werden solche Transaktionen mit Smart Contracts, die dank standardisierter Vorlagen eine akkurate und sofortige Erfüllung aller regulatorischen Notwendigkeiten sicherstellen. Auch die Steuer kann bei dieser Art von Transaktion direkt an die Finanzbehörde abgeführt werden.

Kryptowährung

Digitales Geld, ohne Münzen und Scheine. Mithilfe von Kryptografie wird ein verteiltes, sicheres und dezentralisiertes Zahlungssystem aufgebaut. Benötigt keine Banken, sondern Rechenpower und technische Hilfsmittel wie die Blockchain. Blockchain

Eine Blockchain ist eine dezentrale Datenbank, die eine stetig wachsende Liste von Transaktionsdatensätzen vorhält. Die Datenbank wird chronologisch linear erweitert, vergleichbar einer Kette, der am unteren Ende ständig neue Elemente hinzugefügt werden (daher auch der Begriff "Blockchain" = "Blockkette"). Ist ein Block vollständig, wird der nächste erzeugt. Jeder Block enthält eine Prüfsumme des vorhergehenden Blocks. <br /><br /> Entwickelt wurde das technische Modell der Blockchain im Rahmen der Kryptowährung Bitcoin - als webbasiertes, dezentralisiertes, öffentliches Buchhaltungssystem aller Bitcoin-Transaktionen, die jemals getätigt wurden. Bitcoin

Ein weltweit verfügbares dezentrales Zahlungssystem und der Name einer digitalen Geldeinheit. Für die Abwicklung von Bitcoin-Zahlungen ist keine Bank nötig - alles läuft über ein Peer-to-Peer-Netz aus Computern und die Blockchain als zentrale Datenbank. Bitcoin Core

Die Open-Source-Software validiert die gesamte Blockchain und wurde Anfang 2009 von einem gewissen <a href="http://www.computerwoche.de/a/neue-hinweise-auf-moeglichen-urheber-von-digitalwaehrung-bitcoin,3220391" target="_blank">"Satoshi Nakamoto"</a> unter dem Namen "Bitcoin" veröffentlicht. Bitcoin Core war in C++ zuächst vor allem für Windows-Systeme programmiert worden. Wenig später folgte die Portierung auf GNU/Linux. Weil die Entwickler sich zerstritten, existieren mittlerweile einige Derivate der Bitcoin-Software, unter anderem Bitcoin XT, Bitcoin Unlimited oder Bitcoin Classic. BigchainDB

Die "skalierbale Blockchain-Datenbank" kann bis zu einer Millionen Schreibvorgänge pro Sekunde verwalten, Petabytes an Daten speichern und wartet trotzdem mit einer Latenzzeit von unter einer Sekunde auf - das alles dezentralisiert verwaltet und bei höchster Datenintegrität. Technische Grundlage ist die Blockchain-Technologie. Cryptlet

Von Microsoft für die Azure-Cloud entwickelter Service, mit dessen Hilfe Anwender externe Daten in eine Blockchain einpflegen können, ohne ihre Sicherheit und Integrität zu zerstören. Cryptlets können als indvidualisierte Middleware auch von Azure-Anwendern selbst entwickelt werden - in jeder beliebigen Programmiersprache - und sollen die Brücke von der Blockchain hin zu neuen Business-Services in der Cloud schlagen. Distributed Ledger

Finanz-Fachbegriff für "verteilte Kontoführung". Bitcoin ist ein komplett neuer technischer Ansatz, um Informationen über bestimmte Zuordnungen zu verteilen. Es gibt hier kein klassisches Konto mehr, das zentral bei einer Bank geführt wird, sondern die "Kontoführung" basiert auf einem Netzwerk von kommunizierenden Systemen. Smart Contract

Ein Computerprotokoll, das Verträge abbilden oder überprüfen oder die Verhandlung eines Vertrags technisch unterstützten kann. Könnte künftig den schriftlichen Vertragsabschluss ersetzen. R3CEV

Das Startup R3 CEV baut die blockchainbasierte "Global Fabric for Finance". Mit rund 50 Finanzpartnern soll die größte Blockchain der Welt entwickelt werden - ein erster Testlauf mit elf Großbanken, darunter Barclays, Credit Suisse, HSBC, UBS und UniCredit wurde bereits erfolgreich absolviert. R3CEV ist eine strategische Partnerschaft mit Microsoft eingegangen, um Blockchain-Infrastruktur und -Technologie in der Azure Cloud entwickeln zu können. ERIS

Eine kostenlose Software, mit der jeder Anwender eigene Blockchain-Applikation entwickeln kann. Ripple

Ein Open-Source-Protokoll für ein Zahlungsnetzwerk - derzeit noch in der Entwicklung. P2P-Zahlverfahren und Devisenmarkt in einem, basiert auf der Kryptowährung "XRP". Ripple-Nutzer sind jedoch nicht auf diese eine Währung festgelegt, sondern können jede beliebige Währung verwenden - also beispielsweise auch Euro, Dollar oder Yen. Ethereum

Eine weitere Kryptowährung, die auf dem Blockchain-Prinzip basiert. Bietet eine Plattform für programmierbare Smart Contracts. Die "Ether" werden von Fans als legitime Nachfolger der Bitcoins angesehen (siehe auch obiges Bild).

Carsharing-Business für Jedermann

Die Warnzeichen für die alte Weltordnung verdichten sich bereits, die neue Welt der Mobilität nimmt immer mehr Gestalt an. Viele Autobauer versprechen erste vollautonome Fahrzeuge für den Massenmarkt ab 2020. Einige Analysten gehen davon aus, dass solche Fahrzeuge die Absatzzahlen der Autobauer um bis zu 40 Prozent schrumpfen lassen könnten. Der US-Elektropionier Tesla hat angekündigt, den Besitzern seiner Fahrzeuge die Vermietung selbiger an FAVES gestatten zu wollen. Bei Tesla geht man davon aus, dass die so generierten Einnahmen "die monatlichen (Leasing-) Raten potenziell übersteigen könnten". Andere Autobauer haben die Bedrohung für ihr Geschäftsmodell ebenfalls erkannt und investieren bereits fleißig in entsprechende Carsharing-Services.

Die Blockchain-Technologie wird jeden Autobesitzer dazu befähigen, in den Mobilitäts-Markt einzusteigen. Zugangsbarrieren wie Gebühren für Carsharing-Betreiber oder Banken entfallen. An einer Blockchain-basierten Mobilität können alle Konsumenten und Anbieter gleichermaßen partizipieren und diese ganz nach ihren individuellen Bedürfnissen ausleben - sowohl was die Konditionen, als auch was den Preis angeht.