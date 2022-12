Energie im Überfluss, ohne CO 2 -Emissionen oder schwer handhabbare Nuklearabfälle - die Kernfusion könnte die Lösung aller Energieprobleme der Menschheit sein. Nur die Sache hat einen Haken: In den 70 Jahren, in denen jetzt an der Kernfusion geforscht wird, gelang es bislang nicht, aus der Fusion mehr Energie zu gewinnen, als hineingesteckt wurde. Dies soll nun erstmals Forschern des Lawrence Livermore National Laboratory gelungen sein. Laut Berichten etlicher US-Medien soll es dazu bald eine Ankündigung des U.S. Department of Energy geben.

Energie der Sonne

Sollten die Gerüchte stimmen, wäre die Menschheit dem Traum, die Energie der Sonne künstlich zu erzeugen, einen winzigen, aber entscheidenden Schritt näher herangerückt. Welches Potenzial in der Kernfusion steckt, hatten erst im Februar diesen Jahres Forscher im britischen Culham bei Oxford demonstriert. Sie erzeugten in der weltgrößten Fusionsanlage Jet stabile Plasmen mit 59 Megajoule Energieausbeute. Angaben dazu, wieviel Energie jetzt im Lawrence Livermore National Laboratory gewonnen wurde, gibt es nicht. Eine Sprecherin der Forschungseinrichtung lehnte es ab, sich zu Einzelheiten der Forschung zu äußern- die experimentellen Daten würden noch ausgewertet.

Die Technik

Bekannt ist lediglich, dass die National Ignition Facility des Labors fast 200 Laserverwendet, um Wasserstoffatome auf Temperaturen von über 180 Millionen Grad Fahrenheit und einen Druck zu erhitzen, der mehr als das 100 Milliardenfache der Erdatmosphäre beträgt. Unter diesen extremen Bedingungen entsteht ein Materiezustand, der als Plasma bezeichnet wird, in dem Wasserstoffatome verschmelzen und dann enorme Mengen an Energie freisetzen. Der gleiche Prozess treibt auch die Sonne und andere Sterne an.

ITER - Europas Fusionsreaktor

Soweit die Theorie, doch bis zum ersten Fusionskraftwerk ist es noch ein weiter Weg. Die Schwierigkeit liegt nicht nur darin, beim Fusionsprozess einen Nettoenergiegewinn zu erzielen, sondern auch darin, diese Energie wirtschaftlich weiter verwenden zu können, etwa für die Stromerzeugung. Dass dies möglich ist, soll etwa 2025 im südfranzösischen Kernfusionsreaktor ITER demonstriert werden. Das über 20 Milliarden Euro teure Leuchtturmprojekt, dessen Startschuss 1988 fiel, soll zeigen, dass ein Kernfusionsreaktor über längere Zeit genug Energie erzeugen kann, um ein fusionsfähiges Plasma aufrechtzuerhalten. Zudem soll ITER in der Lage sein, die erzeugte Energie, die hunderte Millionen Grad Celsius erreicht, sicher abzuführen. An ITER sind neben der Europäischen Union auch China, Indien, Japan, Südkorea, Russland und die USA beteiligt. Die EU zahlt mit 45,6 Prozent den größten Anteil der Kosten. Die anderen Partner beteiligen sich mit jeweils 9,1 Prozent.

Doch nicht nur von staatlicher Seite wird in die Erforschung der Kernfusion investiert. Nach Angaben der Fusion Industry Association sind in den letzten Jahren mehr als 5 Milliarden Dollar an Finanzmitteln in private Fusionsfirmen geflossen. Mit von der Partie sind dabei prominente Investoren wie Bill Gates, Jeff Bezos, Peter Thiel und andere.

Deutsche Startups

Doch auch hierzulande gibt es seit einigen Jahren, wie der Deutschlandfunk berichtet, eine Reihe von Startup-Unternehmen im Bereich Kernfusion. Das sind beispielsweise Fusion aus München, oder Focused Energy aus Darmstadt. Diese wollen innerhalb von zehn bis 15 Jahren erste kommerzielle Laser-Fusionskraftwerke bauen. Das ist zwar ein sehr optimistischer Plan, aber die Erfolgsmeldung aus den USA dürfte diesen Start-Ups bei der Suche nach neuen Investoren helfen.