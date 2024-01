Wie Apple in einer Pressemitteilung bekannt gibt, ist Vision Pro ab dem 2. Februar 2024 in den USA verfügbar. Das Gerät kann man in den zahlreichen Apple Stores als auch online kaufen. Die Vorbestellung startet am 19. Januar 2024, zu einer etwas gottlosen Stunde von fünf Uhr morgens pazifischer Zeit (PST). In Deutschland entspricht das komfortablen 14 Uhr, doch leider wird das Gerät hierzulande zu einem späteren Zeitpunkt verfügbar sein, den Apple noch nicht verraten will.

Preise und Zubehör

Das Gerät beginnt bei 3.499 USD für die 256-GB-Variante, welche weiteren Speichergrößen Apple anbieten wird, ist bislang nicht bekannt. Für die Brillenträger liefert Apple gleich passende Linsen: Die einfachere Variante ohne Rezept kostet beim Hersteller 99 US-Dollar, die mit einem Rezept vom Augenarzt - 149 US-Dollar.

Den recht happigen Preis für die Vision Pro kompensiert Apple mit vergleichsweise üppiger Ausstattung der Verpackung: Mit dabei sind zwei Halterungen - das Solo Knit Band und das Dual Loop Band -, eine Lichtschutzumfassung (Light Seal), zwei zusätzliche Kissen (Light Seal Cushion), eine Abdeckung für die vordere Seite der VR-Brille, ein USB-C-Kabel, eine externe Batterie, ein USB-C-Netzteil und ein Poliertuch. Netzteile liefert Apple momentan lediglich bei den Macs mit, das Poliertuch war zuletzt kostenlos beim Profi-Bildschirm Pro Display XDR mit dabei.

Apple Vision Pro geht nicht nur von der Zuberhörseite gut ausgestattet an den Start, Apple verspricht auch eine Million angepasste Mac-Apps, die bereits Spatial Computing unterstützen. Darunter sind die Microsoft-365-Programme, Slack, Fantastical und viele mehr. Die Apple-TV-App bringt mittlerweile ungefähr 150 Filme und Serien in 3D, die für die Vision Pro angepasst wurden. Die Inhalte stammen aus Apple TV+, Disney+ und Max. Es gibt ebenfalls erste räumliche Spiele, die auf die Möglichkeiten von Vision Pro setzen. Apple nennt "Game Room", "What the Golf?" und "Super Fruit Ninja" als erste Titel, die das Spatial Gaming unterstützen. (Macwelt)