Unter welchen Voraussetzungen darf der Arbeitgeber einer Arbeitnehmerin oder einem Arbeitnehmer den Urlaub verwehren? Oder was passiert eigentlich mit dem Urlaub, wenn jemand längere Zeit krank ist? Und haben Eltern Vorrecht, in den Schulferien Urlaub zu nehmen? Julia Friemel, Fachanwältin für Arbeitsrecht, Mentorin und Coach beantwortet diese und weitere Fragen in unserem Podcast.

Der Urlaub ist in Deutschland zwar gesetzlich geregelt. Aber Entscheidungen werden oft auch unter Abwägung betrieblicher Belange getroffen. Dass Eltern ein Vorrecht auf die Gewährung von Urlaub in den Schulferien haben "kann man nicht so pauschal sagen", weiß Friemel. "Hier gibt es mehrere Parameter, die relevant sein können. Einer der Aspekte sind die Urlaubsmöglichkeiten des Partners und der Kinder. Ein weiterer Aspekt kann sein, ob es der erste oder ein wiederholter Urlaub im Jahr ist", so die Anwältin weitern.

Wann verfällt oder verjährt Urlaub?

Eine Frage, die ebenfalls häufig auftaucht, ist: "Wann verfällt der Urlaubsanspruch?" Dieses Thema bezeichnet Friemel als "tricky". Vor allem Arbeitgeber müssen dazu einige informative Formalien beachten. Weiter erklärt die Rechtsanwältin ein, ebenfalls für Arbeitnehmer wichtiges, aktuelles Gerichtsurteil aus dem Dezember 2022 zur Verjährung des Urlaubs. Ein solcher Fall kann beispielsweise bei langer Krankheit einer Arbeitnehmerin oder eines Arbeitnehmers eintreten. (bw)

