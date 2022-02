Bereits im Vorfeld der Veröffentlichung von Truth Social - dem Social-Network-gewordenen Versuch Donald Trumps, endlich die eigene Realität zum allgemeingültigen Standard zu erheben - gab es zahlreiche Verwerfungen und Unwägbarkeiten.

Truth-Social-Start: Reality Check für alternative Realitäten

So drohten etwa die Betreiber des Open-Source-Netzwerks Mastodon, die hinter Truth Social stehende Trump Media & Technology Group zu verklagen, weil diese zwar den Quellcode von Mastodon für ihre App verwendet, das allerdings erst einmal unter den Teppich kehrte und den Eindruck erweckte, eine eigene "proprietäre Technologie" zu vermarkten. Die anschließende Kehrtwende verlief heimlich, still und leise.

Nun steht Truth Social im US-Store von Apple zum Download bereit - und führt bereits die Liste der kostenlosen Downloads an. Allerdings gibt es noch tiefgreifende technische Probleme. Wie unter anderem TechCrunch berichtet, ist eine Registrierung momentan nicht möglich und endet in zahlreichen Fehlermeldungen. Cnet berichtet davon, dass registrierungswillige User auf Wartelisten gesetzt werden, die offenbar bereits über 100.000 Einträge umfassen sollen. Der CEO der Trump Media & Technology Group, Devin Nunes, erklärte in einem Interview mit Fox News, dass die Truth Social App bis Ende März ihren vollständigen Launch hinter sich gebracht haben soll.

Der eher durchwachsene Launch von Truth Social rief zahlreiche Reaktionen hervor - etwa auf der "Konkurrenzplattform" Twitter:

We went to spread our word on Truth Social. Looks #TruthSocial is working out as well as Trump Steaks, Trump University, and the Trump Presidency. pic.twitter.com/T75yNO8GX8 — StandForBetter.org (@StandForBetter) February 21, 2022

Today is the App Store launch of #TruthSocial and the irony - the “Truthers” are all on Twitter looking for customer service. pic.twitter.com/3MKNDzchcH — Erich-Bo-Beric ???? (@ErichinATL) February 21, 2022

Many people say that if #TruthSocial can’t even handle opening new accounts, how will it keep your account from being hacked?



Also, the problems won’t be fixed until late March. So is their staff like 2 people, the failed Devin Nunes and his cousin’s friend who is the coder? https://t.co/9aZq5ywHna — Ted Lieu (@tedlieu) February 21, 2022

Und auch Showmaster Jimmy Fallon thematisierte das Launch-Desaster des trumpesken Twitter-Klons:

(fm)