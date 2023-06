Geld sparen: Stromfresser finden und Verbrauch reduzieren In Zeiten hoher und vermutlich weiter steigender Energiepreise ist es wichtiger denn je, seinen Stromverbrauch zu kontrollieren. Auch ohne technische Hilfsmittel lässt sich der Stromverbrauch im Haushalt oder Büro zumindest überschlagsweise ermitteln. Ein Office-PC verbraucht im Schnitt pro Stunde um die 300 Watt. Ein Gaming-PC kommt leicht auf 600 Watt. Multiplizieren Sie die Wattangabe mit der Nutzungsdauer und danach mit dem Strompreis pro Kilowattstunde. Ist der Gaming-PC täglich vier Stunden in Betrieb, kostet Sie das bei einem kWh-Preis von 35 Cent um die 80 Cent am Tag – also bis zu 25 Euro im Monat. Kommen jetzt noch Drucker, NAS und Ladegeräte für Smartphone und Tablet dazu, steigen die Stromkosten leicht auf 35 Euro im Monat. Mit Kaffeemaschine, Kühlschrank, Backofen, Herd, Mikrowelle, Küchenmaschine, Fernseher, Stereoanlage, Heizlüfter, Lampen und anderen Geräten gibt es noch viele weitere Stromverbraucher. Die Experten von Stromauskunft ermitteln für einen 2-Personen-Haushalt mit einem Jahresverbrauch von 3.500 kWh Strom jährliche Kosten von 1.212,75 Euro bei einem günstigen Anbieter und bis zu 1.679,56 Euro in der Grundversorgung. Stromverbrauch einzelner Geräte messen Die Herstellerangaben zum Stromverbrauch sind optimistisch. Die Werte werden unter Idealbedingungen ermittelt. Der tatsächliche Stromverbrauch ist höher – bei einer Kühl-Gefrier-Kombination ist das etwa abhängig vom Aufstellort, der Umgebungstemperatur und der Befüllung. Genaue Ergebnisse liefern Strommessgeräte. Sie werden zwischen Steckdose und Verbraucher montiert und zeigen dann den Stromverbrauch in kWh, die Wattzahl und die zu erwartenden Stromkosten an. Die folgenden Modelle empfehlen wir: Arendo 29722, Baldr QB-122, Brennenstuhl PM 231 E, Mecheer JK-PM01, Orno WAT-419(GS) und das Modell von BMK. Sie kosten alle zwischen 15 und 25 Euro.