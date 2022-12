Stellenanzeigen, Karrierewebseiten, Empfehlungsprogramme der Mitarbeiter, Active Sourcing - das sind nur einige der Wege, die Unternehmen beschreiten, um potenzielle Mitarbeitende anzusprechen. Doch für ein erfolgreiches Recruiting kommt es - neben den richtigen Inhalten - auch auf die Auswahl der passenden Kanäle an.

Waren Stellenanzeigen und Mund-zu-Mund-Propaganda gute Wege, die Generation der Babyboomer auf eine Vakanz aufmerksam zu machen, rücken heute jüngere Generationen mit anderen Anforderungen nach. Die derzeit jüngste, die Generation Z, verfügt über einen anderen Sozialisierungs- und Digitalisierungsgrad sowie veränderte Ansprüche an Arbeitgeber. Die klassische Stellenanzeige reicht hier nicht mehr aus.

Gen-Z-Talente rekrutieren: Eine neue Marschrichtung

Maßnahmen und Prozesse zu hinterfragen, neu auszurichten und zu verbessern ist grundsätzlich in allen Bereichen wichtig und stets auch Aufgabe einer erfolgreichen Personalabteilung. Aus diesem Grund sollten Unternehmen ihr Employer Branding und die Definition ihrer Employee Value Proposition (EVP) in regelmäßigen Abständen auf den Prüfstand stellen.

Spiegelt das Employer Branding die Unternehmenskultur und Werte noch authentisch wider?

Sind die Kernbotschaften noch überzeugend?

Wonach suchen Bewerber und was macht das Unternehmen attraktiv?

Wo, wie und mit welchen Botschaften werden die relevanten Zielgruppen erreicht?

Während sich nun die älteren Generationen wie die Babyboomer langsam vom Arbeitsmarkt verabschieden, rückt der Blick im Recruiting vieler Unternehmen immer mehr auf die jüngeren Zielgruppen wie die Generation Z. Eine Gruppe neuer und gefragter Talente, die heute schon stark umkämpft sind. Dabei handelt es sich um eine Zielgruppe, die als Digital Natives in ihrer Kommunikation gerne auf digitale Plattformen und Vernetzung setzt, eine ausgleichende Freizeit als strikten Gegenpol zur Arbeit schätzt, Selbstverwirklichung und Sinnhaftigkeit im Arbeitsleben sucht - mit einem Job, der zu den eigenen Werten und Vorstellungen passt und Wertschätzung im Job einfordert.

Unternehmen, die Arbeitnehmende der Gen Z erreichen wollen, sollten dort in Austausch treten, wo diese Zeit verbringen - besonders auch auf Social Media. Insbesondere TikTok ist eine Plattform, die sich HR-Abteilungen genauer anschauen sollten. Warum?

Talente finden über TikTok: Attraktiv für die Generation Z

Das soziale Netzwerk TikTok kommunizierte bereits im September 2021 die Zahl von einer Milliarde Nutzer weltweit. Schätzungen gehen davon aus, dass diese Zahl 2022 auf 1,5 Milliarden steigen wird. Laut Statista ist TikTok in den letzten zwei Jahren die am schnellsten wachsende Social Media App - und damit eine echte Konkurrenz zu Instagram & Co. Ein Ende des Wachstums ist noch lange nicht in Sicht. Das Erfolgsgeheimnis: Mit der App können Nutzer kurze (selbstgedrehte) Video- und Musikclips aufnehmen, bearbeiten und mit der Community teilen. Während zu Beginn der App User Videos von maximal 15 Sekunden Länge einstellen konnten, wurde dies bald auf zunächst drei Minuten und dann fünf Minuten erhöht. Heute können Videos sogar mit einer Länge von bis zu zehn Minuten geteilt werden.

Der erfolgreiche Kurzclip-Charakter mag damit etwas verloren gehen, für Nutzer - und damit auch für Unternehmen - bedeutet es aber mehr Raum für Storytelling. Dass TikTok eine App der Gen Z ist, zeigt der Blick auf die Nutzeranalyse. Nach Angaben des App Analytics Anbieters APP ANNIE sind 69 Prozent der User im Alter zwischen 16 und 24 Jahren und rund 31 Prozent über 25 Jahre. Zudem haben zahlreiche Erhebungen gezeigt, dass TikTok die App mit der mit Abstand höchsten Verweildauer in Deutschland ist. Das ist allerdings nicht verwunderlich, da sie auf den kontinuierlichen Konsum von Inhalten ausgerichtet ist.

In den letzten Jahren erkennen immer mehr Unternehmen das Marketing-Potenzial von TikTok und nutzen die Plattform, um sich bei ihren jüngeren Zielgruppen zu positionieren. So beispielsweise das Handels- und Dienstleistungsunternehmen Otto mit seiner Kampagne #MachDichZumOtto. Das Unternehmen konnte damit in den ersten vier Wochen knapp 150 Millionen Views generieren. BMW Motorsport erreichte mit seiner #icelebrate-Challenge bereits in der ersten Woche rund 19 Millionen Views. Doch nicht nur B2C-, auch B2B-Unternehmen wie das Klinikum Dortmund setzen auf die Plattform. So wurde der Unternehmenskodex in Videoformate übersetzt, um gezielt Nachwuchs für die Berufe im Gesundheitswesen zu begeistern. Allein diese drei Beispiele zeigen, dass sich die Nutzung von TikTok über alle Branchen und Geschäftsmodelle hinweg lohnen kann.

Recruiting mit TikTok: 5 Tipps für Unternehmen

Unternehmen, die TikTok für ihr Employer Branding und eine gezielte Bewerberansprache der Generation Z nutzen wollen, sollten folgende Tipps beachten: