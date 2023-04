Möchten Sie mit Airdroid von Ihrem PC aus über das Internet auf ein Smartphone zugreifen, gibt es zwei Möglichkeiten: Sie können entweder nur Zugriff auf die Ordnerstruktur des Smartphone-Speichers erhalten oder das Smartphone komplett bedienen.

Für den Speicherzugriff: Reicht Ihnen die Ordnerstruktur des Mobilgeräts, etwa, um Daten zu übertragen, muss auf Ihrem PC der Client Airdroid Personal und auf dem Smartphone die App Airdroid: Fernzugriff/Dateien installiert sein. Bei der PC-Version wählen Sie zu Beginn die Setupsprache, klicken auf "Weiter", nehmen das Lizenzabkommen an und klicken auf "Installieren" sowie "Fertig stellen".

Auf dem Smartphone müssen Sie am Ende der Installation ein Benutzerkonto erstellen. Klicken Sie dazu auf "Registrieren", geben Sie Ihre Mailadresse, zweimal ein Passwort und einen Spitznamen ein, und tippen Sie auf "Registrieren". Sie erhalten einen Bestätigungscode per Mail, über den Sie sich in der App "Verifizieren und anmelden". Erteilen Sie der App die nötigen Berechtigungen, und dann ist sie einsatzbereit.

Um den PC mit dem Smartphone zu verbinden, starten Sie den PC-Client und geben die Zugangsdaten ein, die Sie in der App erstellt haben. Klicken Sie auf "Anmelden", und genehmigen Sie gegebenenfalls den Zugriff bei Ihrer Firewall. Anschließend wird das Smartphone in der Airdroid-Übersicht auf dem PC aufgelistet.

Für den Fernzugriff auf das Phone muss auf diesem noch die Option "Fernsteuerung" aktiviert werden. Wechseln Sie nun auf dem PC auf den Reiter "Dateien", und Sie bekommen alle Ordner, Fotos und anderes auf dem Smartphone angezeigt. Auch die Kontakte sind zugänglich, sofern auf dem Mobilgerät die Berechtigung erteilt wurde.

Für die komplette Bedienung: Bei der zweiten Möglichkeit erhalten Sie nicht nur Zugriff auf die Ordnerstruktur des Smartphones, sondern können dieses mit der Maus bedienen, als würden Sie das Gerät selbst in der Hand halten. Dazu benötigen Sie den PC-Client Airdroid Cast für den PC und die App Airdroid Cast-screen mirroring für das Smartphone. Achtung: Die Funktion ist nur kostenlos nutzbar, wenn sich PC und Smartphone im gleichen WLAN befinden.

Möchten Sie die Verbindung übers Internet nutzen, kostet Sie das zwischen 2,50 und 3,49 Dollar im Monat (Option "Fernansicht & Steuerung"), je nach Zahlungsweise. Sie dürfen die Funktion jedoch drei Tage lang kostenlos ausprobieren.

Airdroid: PC-Client einrichten

Die Einrichtung des PC-Clients läuft dabei ab wie bei Airdroid Personal. Einziger Unterschied: Am Ende wird Ihnen bei Airdroid Cast ein QR-Code sowie ein 9-stelliger Zahlencode angezeigt, über den Sie das Smartphone verbinden. Nutzen Sie also den QR-Code oder laden Sie Airdroid Cast-screen mirroring separat aus dem Appstore herunter, und starten Sie die App.

Geben Sie den Zahlencode (die Bindestriche sind optional) in die App ein, und tippen Sie auf "Übertragung beginnen". Bestätigen Sie den Zugriff auf PC und Smartphone, um die Verbindung herzustellen. Nun verlangt das Smartphone noch das Add-on Airdroid Control Add-on, das Sie installieren müssen. Bestätigen Sie anschließend erneut die Fernsteuerung auf PC und Smartphone.

Das Smartphone lässt sich nun vom PC aus über die Elemente in der linken Spalte bedienen, und auch ein Homebutton ist vorhanden. Rechnen Sie aber mit einer deutlich verzögerten Reaktion im Vergleich zur "echten" Bedienung eines Smartphones.

Airmirror: Hilfe von Smartphone zu Smartphone

Mit der App Airmirror bietet das Entwicklerteam von Airdroid eine Lösung, um vom Mobilgerät aus auf ein anderes Mobilgerät zuzugreifen. Als Voraussetzung muss das zu steuernde Smartphone die Airdroid-App installiert haben. Außerdem müssen Sie es in den Debugging-Modus versetzen und per USB-Kabel mit dem Desktop-Client von Airdroid verbinden. Das Steuergerät muss wiederum die Airmirror-App installiert haben.

Und so geht's: Öffnen Sie auf dem zu steuernden Smartphone die Einstellungen, navigieren Sie zu "System", und öffnen Sie die "Entwickleroptionen". Sind diese (noch) nicht freigeschaltet, gehen Sie einen Schritt zurück, öffnen Sie "Über das Telefon", und tippen Sie so oft auf die "Build-Nummer", bis die Entwickleroptionen angezeigt werden. Aktivieren Sie anschließend in den Entwickleroptionen "USB- Debugging" über den Schieberegler.

Als Nächstes schließen Sie das Smartphone per USB-Kabel am PC an und starten den PC-Client von Airdroid. Melden Sie sich auf beiden Geräten mit Ihrem Konto an. Achtung: Dieselben Zugangsdaten benötigen Sie später auch für das Steuer-Smartphone. Klicken Sie im PC-Client auf das Fernrohrsymbol in der linken Menüleiste und auf "Non-Root". Falls die Verbindung nicht beim ersten Mal funktioniert, wählen Sie die USB-Einstellung "Datenübertragung". Das Gerät sollte anschließend neben einem generischen "Android Device" mit genauer Bezeichnung erscheinen. Wählen Sie es aus, und klicken Sie auf "Verbinden". Nach kurzer Zeit müssen Sie die Verbindung noch mit "In Ordnung" bestätigen.

Öffnen Sie dann Airmirror auf dem Steuergerät, und melden Sie sich mit denselben Zugangsdaten an, die auch auf dem PC und dem verbundenen Smartphone verwendet wurden. Das Gerät taucht auf der Startseite auf, und Sie müssen nur noch auf "Steuerung" tippen, um sich den Bildschirm des verbundenen Mobilgeräts auf Ihrem Steuerphone anzeigen zu lassen. Zum Steuern stehen Ihnen diverse Bedienelemente am unteren Bildschirmrand zur Verfügung.

Mit Airdroid Cast lässt sich eine Verbindung zwischen PC und Smartphone herstellen, wobei Sie das Mobilgerät auch mit der Maus bedienen können. Falls sich jedoch die Geräte nicht im gleichen WLAN befinden, ist diese Lösung kostenpflichtig. (PC-Welt)