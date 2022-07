auf Twitter kursiert ein Video, das einen Roboterhund vor einer verschneiten Kulisse zeigt, der mit einer Maschinenpistole auf Ziele schießt. Zuerst wurde darüber spekuliert, ob es sich um einen Roboterhund von Boston Dynamics handelt. Die Website Vice scheint sich jetzt aber sicher zu sein, dass es kein Roboter des US-amerikanischen Unternehmens ist. Offen bleibt aber die Frage, ob das Video grundsätzlich real ist, oder ob es sich um einen Deep Fake handelt.

Robot-Killer aus Russland?

Glaubt man Vice, dann handelt es sich um einen Unitree Yusu, einen "Technologiehund", der auf AliExpress für etwa 3.000 Dollar verkauft wird. So entsprächen die Füße, die Anordnung der Anschlüsse und die Gelenkabdeckungen dem auf AliExpress erhältlichen Modell. Auf dem Rücke trage der Roboterhund eine Maschinenpistole PP-19 Witjas, die auf dem AK-74-Design basiert. Ferner bewege sich der Hund, während er herumläuft und feuert, manchmal vor einem gepanzerten Mannschaftstransporter. Anhand seiner dreieckigen Tür will ihn Tech by Vice als BDRM-2 identifziert haben. Also ein russischer Panzerwagen, wie er erst kürzlich in der Ukraine gesichtet wurde.

Weitere Belege dafür, dass es sich um einen russischen Robot-Killer handelt, sieht die Website an den Klettstreifen auf den Flanken des Hundes. So sei auf der linken Flanke eine russische Flagge zu sehen, auf der anderen Seite ein Wolfskopf. Das Wolfskopfabzeichen wird üblicherweise mit russischen Spezialeinheiten oder den Speznas, also einer Spezialeinheit des russischen militärischen Nachrichtendienstes GRU, in Verbindung gebracht.

Fehlende Treffsicherheit

Ein weiterer Hinweis auf eine russische Herkunft des Videos sei der Account, auf dem das Video ursprünglich erschien. Bevor es seinen Weg zu Twitter fand, wurde das Video am 22. März 2022 auf dem YouTube-Konto von Alexander Atamov veröffentlicht. Atamov lebt laut seiner Facebook-Seite in Moskau.

Darüber, ob es sich in dem Video wirklich um ein einsatzfähiges Waffensystem handelt, scheiden sich die Geister. So scheint der Roboterhund mit dem Rückstoß der Waffe nicht gut umgehen zu können. Wenn er seine Kugeln abfeuert, schlägt der Lauf nach oben aus und der Hund braucht eine Minute, um sein Gleichgewicht wiederzufinden. Ferner sei nicht sicher, ob der Hund von sich aus schießt oder ob - aus Sicht von Vice wahrscheinlicher- jemand außerhalb der Kamera den Abzug betätigt.