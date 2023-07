Elektronik-Hersteller Samsung hat heute den Termin für sein nächstes Unpacked-Event angekündigt. Die Veranstaltung ist demnach für den 26. Juli 2023 geplant und findet erstmals in Seol, Korea statt. Ab 13 Uhr CEST wird das Unpacked-Event per Live-Stream auf Samsung.com, auf Samsung TV Plus und auf dem Youtube-Kanal von Samsung übertragen.

Join the Flip Side

Das Event steht in diesem Jahr unter dem Motto "Join the Flip Side". Samsung verspricht die "nächste Galaxy-Generation mit all ihren wegweisenden Innovationen". Weitere Details zu den Geräten, die im Rahmen des Events vorgestellt werden sollen, gibt es bislang von offizieller Seite noch nicht.

Das Teaser-Video zum Unpacked-Event zeigt jedoch mit ziemlicher Sicherheit das neue Galaxy Z Flip 5. Den Gerüchten zufolge soll das Klapp-Handy einen größeren Außenbildschirm bieten, um es mit Motorolas Konkurrenten Razr+ aufnehmen zu können.

Neue Wearables und Tablet-Modelle

Laut den Mutmaßungen könnte Samsung auch das Galaxy Z Fold 5 ankündigen. Auch hier hat Samsung in diesem Jahr starke Konkurrenz in Form des Google Pixel Fold bekommen. Es bleibt spannend, welche Neuerungen Samsung seinen beiden faltbaren Geräten verpassen wird. Zu erwarten sind zudem womöglich die neue Galaxy Watch 6, Galaxy Buds und ein neue Tablet-Modelle.

Exklusives Angebot für registrierte Nutzer

Interessierte Samsung-Fans können sich auf der Website des Herstellers jetzt für das Unpacked-Event registrieren. Samsung verspricht ein exklusives Angebot, was jedoch nicht näher ausgeführt wird. Samsung-Mitglieder haben außerdem die Chance, einen von zehn Gutscheinen im Wert von 500 Euro für den Samsung Online Shop zu gewinnen.(PC-Welt)