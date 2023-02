Samsung hat in dieser Woche neue Funktion für seinen Sprachassistenten Bixby angekündigt. Das Update für die Plattform betrifft vor allem die Spracherkennung und soll Nutzern laut Samsung mehr Kontrolle über ihr Smartphone geben.

Intelligentere Schnittstelle für das Smartphone

"Als Samsung Bixby als Sprachassistent auf den Markt brachte, war dies Teil der Vision, eine Mensch-Maschine-Schnittstelle zu schaffen, die das Leben einfacher macht und sich im Laufe der Zeit mit Samsung Galaxy-Innovationen weiterentwickeln kann", erklärt YoungJip Kim, Executive Vice President und Head of Artificial Intelligence Team in Mobile eXperience Business, Samsung Electronics. "Heute stellen wir Updates vor, um eine intelligentere Schnittstelle zu schaffen, die proaktiv und anpassungsfähig ist und den Menschen mehr Kontrolle über ihr mobiles Erlebnis gibt."

Anrufe mit Text-zu-Sprache annehmen

Eines der neuen Features ist Bixby Text Call, das aktuell in Englisch und Koreanisch verfügbar ist. Nutzer können über die Funktion Anrufe annehmen, indem sie eine Textnachricht eingeben. Diese Textnachricht wird dann von Bixby in Sprache umgewandelt und auf Wunsch mit der Stimme des Smartphone-Besitzer vorgetragen. Das funktioniert mit dem Bixby Custom Voice Creator. Hier können Nutzer mehrere Sätze einsprechen. Bixby erstellt daraus dann einen KI-Klon ihrer Stimme.

Folgeanfragen und Offline-Nutzung

Bixby soll in naher Zukunft außerdem in der Lage sein, Folgeanfragen und den Kontext zu verstehen. So können Nutzer etwa zuerst eine Übung in Samsung Health starten und den Sprachassistenten anschließend bitten, dazu passende Musik abzuspielen. Verbesserungen gibt es auch in der geräteinternen KI-Unterstützung. Wichtige Befehle wie etwa das Setzen eines Timers kann Bixby in Zukunft auch offline ausführen. Die neuen Features werden laut Samsung nach und nach ausgeliefert. Wann der Stimm-Klon zur Beantwortung von Anrufen auch auf Deutsch verfügbar sein wird, ist allerdings noch unklar. (PC-Welt)